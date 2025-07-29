إيلاف من الرباط: أعلنت وزارة القصور الملكية والتشريفات والأوسمة في المغرب أنه بمناسبة تخليد الذكرى السادسة والعشرين لتولي الملك محمد السادس مقاليد الحكم في البلاد( عيد العرش) ، سيوجه، مساء اليوم الثلاثاء، خطابا إلى الشعب المغربي . كما سيترأس يومي الأربعاء والخميس مراسم الاحتفالات التي تخلد هذه المناسبة.

وسيبث الخطاب الملكي على أمواج الإذاعة وشاشة التلفزيون مساء الثلاثاء ابتداء من الساعة التاسعة مساء.

تجدر الإشارة إلى أن الخطاب الملكي بمناسبة عيد الجلوس هو خطاب شامل، يقوم الملك محمد السادس من خلاله بتقييم حصيلة العمل المنجز. ويرسم في الوقت ذاته، ملامح التوجهات المستقبلية التي ستؤطر عمل الدولة، على المدى القريب والمتوسط، سواء في ما يتعلق بالوضع الداخلي أو بالشأن الخارجي.

كما سيترأس العاهل المغربي زوال الأربعاء حفل استقبال بساحة عمالة (محافظة )المضيق-الفنيدق بمدينة المضيق (شمال المغرب).

يشار إلى أن حفل الاستقبال الملكي يدعى إليه كبار رجال الدولة، مدنيين وعسكريين،وسفراء الدول الأجنبية المعتمدون لدى المملكة،وشخصيات سياسة وفعاليات أكاديمية وثقافية وإعلامية وفنية ورياضية بارزة، من داخل وخارج المغرب.

وزوال يوم الخميس سيترأس الملك محمد السادس ، القائد الأعلى ورئيس أركان الحرب العامة للقوات المسلحة الملكية، بساحة مشور القصر الملكي بمدينة تطوان، حفل أداء القسم، الذي سيؤديه أمامه الضباط المتخرجون الجدد من مختلف المدارس والمعاهد العسكرية وشبه العسكرية والمدنية.

وبهذه المناسبة،وبأمر من الملك ،ستقيم القيادة العليا لأركان الحرب العامة للقوات المسلحة الملكية مأدبة غداء بنادي الحرس الملكي بمدينة تطوان.

كما سيترأس الملك محمد السادس عصر الخميس حفل الولاء بساحة مشور القصر الملكي بمدينة بتطوان. وهو حفل يتلقى فيه الملك مرة في السنة تجديد الولاء والبيعة، من ولاة وعمال (محافظون) الاقاليم ومساعدوهم، ومن الباشاوات والقواد المكلفون مهام السلطة العمومية في المدن والمراكز القروية، وكبار موظفي الادارة بالاقاليم، ومن رؤساء وأعضاء المجالس المحلية المنتخبة في آخر اقتراع عام.

كما يشارك في حفل الولاء، أعضاء يمثلون غرفتي البرلمان، ورؤساء وأعضاء مجالس الغرف التجارية والفلاحية وغرف الصيد البحري، والغرف الصناعية بصنفيها العصري والحرفي، وممثلي كل القبائل المغربية، إضافة إلى هيئات تمثيلية عدة.