إيلاف من موسكو: في تصعيد غير مسبوق منذ بداية الحرب، أعلنت القوات المسلحة الأوكرانية تنفيذ ضربات دقيقة استهدفت مواقع حيوية داخل الأراضي الروسية، شملت مصافي نفط ومنشآت صناعية وعسكرية، في ما وصفته بـ"رد مباشر على الهجمات الروسية الأخيرة ضد المدنيين الأوكرانيين".

وذكرت هيئة الأركان العامة الأوكرانية في بيان نشرته عبر تطبيق "تلغرام" ونقلته صحيفة كييف بوست، أن "قوات الدفاع الأوكرانية نفذت ضربات دقيقة ضد أهداف روسية مؤكدة تشارك في دعم العدوان المسلح على بلادنا".

BREAKING:



As Russia has proved that it doesn’t want to negotiate a ceasefire, Ukraine has started striking its oil refineries again.



Last night, Ukrainian suicide drones struck 3 Russian oil refineries in Samara, Ryazan, and Penza. This video of a huge explosion is from Samara pic.twitter.com/Pnj6I9mtNP