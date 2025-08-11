إيلاف من لندن: تزايد عدد المترشحين والمترشحات لرئاسة وعضوية مجلس إدارة جمعية الصحفيين البحرينية، وارتفع إلى 13 مترشحًا ومترشحة منذ فتح باب الترشح، وسط حضور بارز للعنصر النسائي.

وتقدم للترشح على منصب رئاسة مجلس الإدارة كلٌّ من عيسى الشايجي، الرئيس الحالي للجمعية ورئيس هيئة التحرير بصحيفة "الأيام" ،والكاتب الصحفي علي صالح.

وفي المقابل، ترشحت لعضوية المجلس ست إعلاميات وصحفيات هن: مريم أنور أحمد، هند أحمد كرم، مروة خميس العكراوي، رشا الإبراهيم، لولوه أبودلامه، وياسمين العقيدات، إلى جانب كلٍّ من راشد الحمر، محمد بحر، سعيد محمد سعيد، فيصل العلي، وسعود الجودر.



المرشحون لعضوية مجلس ادارة جمعية الصحافيين البحرينية

ويُجرى انتخاب رئيس الجمعية بشكل منفصل عن أعضاء مجلس الإدارة، الذين يُنتخبون جماعيًا، وفقًا لما ينص عليه النظام الأساسي لجمعية الصحفيين البحرينية.

وكانت الجمعية قد أعلنت فتح باب الترشح للدورة القادمة اعتبارًا من يوم الجمعة قبل الماضي، على أن تُقدَّم الطلبات رسميًا إلى مجلس الإدارة عبر البريد الإلكتروني: [email protected]، التزامًا بأحكام النظام الأساسي.

ومن المقرر أن يُغلق باب الترشح الأربعاء المقبل، أي قبل ثلاثة أيام من انعقاد الجمعية العمومية، المقررة يوم السبت المقبل، في قاعة عيسى بن سلمان الثقافية بمقر نادي الخريجين بمنطقة العدلية.

ويتضمن جدول أعمال الاجتماع مناقشة التقريرين الأدبي والمالي، يليهما تقديم استقالة مجلس الإدارة الحالي، تمهيدًا لانتخاب مجلس جديد. ويُشترط لحضور الاجتماع أن يكون العضو قد سدّد اشتراكه السنوي.