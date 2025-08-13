إيلاف من بيروت: قال الرئيس اللبناني جوزيف عون لمسؤول إيراني كبير يوم الأربعاء إنه لا يجوز لأي جماعة في لبنان حمل السلاح أو الاعتماد على الدعم الخارجي، وذلك بعد أيام من موافقة مجلس الوزراء على أهداف خارطة الطريق المدعومة من الولايات المتحدة لنزع سلاح جماعة حزب الله "الإرهابية" المتحالفة مع إيران .

وخلال لقاء في بيروت مع علي لاريجاني، أمين عام المجلس الأعلى للأمن القومي في إيران، حذر عون من التدخل الأجنبي في الشؤون الداخلية للبنان، قائلا إن البلاد منفتحة على التعاون مع إيران ولكن فقط في حدود السيادة الوطنية والاحترام المتبادل.

وقال عون بحسب بيان صادر عن مكتبه "إن الصداقة التي نسعى إليها مع إيران يجب أن تكون مع جميع اللبنانيين وليس من خلال طائفة أو مكون واحد فقط".

وأضاف أن اللغة التي استخدمها بعض المسؤولين الإيرانيين في الآونة الأخيرة لم تكن مفيدة، وأكد أن الدولة اللبنانية وقواتها المسلحة هي المسؤولة الوحيدة عن حماية جميع المواطنين.

مجلس الوزراء اللبناني كان قد وافق على المقترح الأميركي لنزع سلاح حزب الله، وقال وزير الإعلام اللبناني إن مجلس الوزراء وافق يوم الخميس فقط على أهداف الاقتراح لنزع سلاح حزب الله بحلول نهاية العام، إلى جانب إنهاء العمليات العسكرية الإسرائيلية في البلاد، لكنهم لم يناقشوا التفاصيل الكاملة لذلك.

وتتضمن الخطة التي قدمها مبعوث الرئيس الأميركي دونالد ترامب إلى المنطقة توم باراك الخطوات الأكثر تفصيلا حتى الآن لنزع سلاح حزب الله المدعوم من إيران والذي رفض الدعوات المتزايدة لنزع سلاحه منذ حرب العام الماضي مع إسرائيل، بحسب نسخة من جدول أعمال مجلس الوزراء اللبناني اطلعت عليها رويترز.

