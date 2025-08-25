ألوان ودفوف وأرواح تحلّق في ملكوت عشق من يتشوّق المسلمون لرؤيته وشفاعته. مديح بلغات الأرض واحتفالات في أصقاعها في ذكرى مولد نبي الإسلام محمّد.

ذكرى المولد النبويّ يحييها مسلمون كثر حول العالم بطرق وإن اختلفت تتشابه الروح فيها وتشترك في جو من السكينة والسلام ينتشر ما انتشرت أصوات الدفوف والمادحين.

لكل شعب طقوسه في الاحتفال بالمولد النبوي، وإن اختلف المسلمون في بلاد كثيرة حول جواز الاحتفال بهذه الذكرى من عدمه، فإن مظاهر الاحتفال لا تختفي ويشهدها من يزور هذه الدول ومن لم يزر تصله عبر مواقع التواصل الاجتماعي التي انتشرت فيها صور الاحتفالات.

اجواء صنعاء تنير باللون الأخضر إبتهاجا بقدوم المولد النبوي الشريف pic.twitter.com/CFBpMJzP9T — ألأحداث ألإيرانية بالعربية (@_iraninarabic) August 24, 2025

أكلات مميّزة

يعدّ المسلمون أكلات خاصة بذكرى المولد النبوي تكون في الغالب صنوفاً من الحلويات.

يعدّ التونسيون "عصيدة الزقوقو" من حبات الصنوبر المطحون تزّين بطبقة من الكريمة والفواكه الجافة وحلوى ملوّنة خاصّة.

أما الجزائريون في بعض مناطق البلاد فيحتفلون بإعداد "الطُمّينة" وهي حلوى تقليدية تصنع من السميد والعسل والزبدة.

ويطبخ العراقيّون الزردة من الرز والسكّر وماء الورد والهيل ويزيّن بالقرفة.

وفي مصر تنتشر "حلاوة المولد" بأنواعها المختلفة لكنّ أشهرها في هذه المناسبة هي "عرائس المولد" و"حصان المولد" وتصنع من السكّر.

وهناك من المسلمين من يعدّ أكلات غير الحلوى احتفالا بالمولد النبوي، مثل أندونسيا التي يطبخ فيها الكاري التقليدي بكميات كبيرة ويوزّع للعموم.

المدائح والموسيقى الصوفية

يحيى المسلمون ذكرى النبي محمّد بمدائح تتلى عادة على أنغام الدفوف. وتنظم حفلات وحلقات للذكر والمديح يعددّ فيها عشّاق النبي خصاله ويطلبون شفاعته ويعبّرون عن حَرّ شوقهم لرؤياه.

ويجتمع البعض في حلقات حول منشدي السيرة النبوية.

AFP via Getty Images رجال صوفيون سودانيون يؤدون رقصة تقليدية خلال مهرجان ذكرى المولد النبوي في ولاية القضارف

انتعاش بعض الأسواق في المولد

تطغى على احتفالات المسلمين بمولد نبيهم بهجة تزيدها الزينة والألوان . وتحول الاحتفالات كثيرا من الأسواق والساحات إلى لوحات فنية ساحرة.

ويكون المولد النبوي أيضا فرصة للتواصل والتجمّع حول ما لا يختلف عليه المسلمون المحتفلون بالمولد النبوي.

وتنشط بعض الأعمال التجارية في المولد النبوي، حيث يزيد الإقبال على الحلوى ومكونات الأكلات الخاصة التي تعدّ للاحتفال والدفوف والزينة والملابس التقليدية وغيرها من متطلبات هذا التقليد.

لكن بعض الناس يرون أن ذكرى المولد النبوي تحوّلت إلى مناسبة تجارية وفرصة للتربّح لدى بعض التجار.

ودفع هذا الأمر ببعض التونسيين مثلا لمقاطعة "الزقوقو" الذي يصنعون منه طبق العصيدة في المولد لارتفاع سعره.

ما أصل الاحتفال بالمولد؟

وعن الاحتفال بهذه الذكرى، تقول المراجع التاريخية إن أول من احتفل بالمولد النبوي بشكل منتظم هو حاكم أربيل الملك أبو سعيد كوكبري.

وبعده احتفل الفاطميّون بالمولد النبي إلى أن أمر الخليفة المستعلي بالله عام سنة 488 هـ بإبطال الاحتفال.

واقتصر إحياء ذكرى المولد النبوي بعد ذلك على توزيع الحلوى وإخراج الصدقات وتوجه المسلمين إلى الجامع.

واختلفت طقوس إحياء ذكرى مولد النبي محمّد منذ ذلك الوقت بين توزيع الأموال على المسلمين الفقراء، وإلقاء الشعر والأناشيد في عهد الدولة الأيوبية إلى الاحتفالات الكبيرة الفخمة في عهد العثمانيين.