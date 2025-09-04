إيلاف من لندن: كان رد فعل دونالد ترامب الأول على المشهد المُقلق الذي جسّد مسيرة الرؤساء الصيني شي جين بينغ، والروسي فلاديمير بوتين، والكوري الشمالي كيم جونغ أون جنبًا إلى جنب في عرض عسكري ضخم في بكين، كما كان متوقعًا، مُنصبًّا عليه هو.

واشتكى ترامب من أن هذا الإظهار للتضامن والقوة ليس إلا محاولة "للتآمر" ضد الولايات المتحدة. يُحب ترامب العروض العسكرية - عروضه العسكرية الخاصة، تحديدًا. بل إنه يُحب أن يكون على المنصة، في مركز الاهتمام. يُصوّر نفسه على أنه القائد الأول عالميًا. وقد شكّلت الصور القادمة من العاصمة الصينية هذا الأسبوع تحديًا له من جميع النواحي الثلاث.

إن هذا الاختراق لأنانية ترامب المزعزعة، والضعف اللافت في رد فعله، سيُرضي شي بشكل كبير. منذ توليه منصبه في يناير (كانون الثاني)، اتسم سلوك ترامب تجاه الصين بالعدوان والانتقام والاستعلاء بالتناوب.

وقد تسببت تعريفاته التجارية العقابية، على وجه الخصوص، في اضطراب غير مسبوق. ورغم أن أسوأ هذه الرسوم مُعلقة حتى نوفمبر (تشرين الثاني)، إلا أنها تُفسر إصرار الرئيس الصيني المتكرر على أن دولتة فخورة ولن تُقهر. في الوقت نفسه، تحدث ترامب بشكل مبهم عن عرض قمة وجهاً لوجه، كما لو كان يُقدم هدية عظيمة.

الصين والتكافؤ العسكري مع أميركا

حتى بمعايير الساحة الحمراء، كان عرض الرئيس الصيني المتباهي للقوة العسكرية مثيرًا للإعجاب. فالاستعراض العسكري، والأناشيد، والجنود المتزامنين بدقة، والدبابات، وقطع المدفعية - وحتى إطلاق 80 ألف حمامة مذهولة - كلها أشارت إلى التقدم السريع للصين نحو التكافؤ العسكري العالمي مع واشنطن.

وكان أكثر ما يثير قلق البحرية الأمريكية التي تقوم بدوريات في غرب المحيط الهادئ هو الكشف عن صواريخ بعيدة المدى تفوق سرعتها سرعة الصوت، وذات قدرة نووية، وطائرات بدون طيار تعمل تحت الماء. وأعلن شي أن الصين "لا يمكن إيقافها". وقال إنه في إحياء ذكرى نهاية الحرب العالمية الثانية، "تواجه البشرية مرة أخرى خيار السلام أو الحرب، الحوار أو المواجهة، الفوز للجميع أو الخسارة صفر". وكان هذا أيضًا تحذيرًا لا لبس فيه موجهًا إلى ترامب. أما إذا كان سيلتزم به، فهذه مسألة أخرى تمامًا.

الصين تقول "أنا هنا لقيادة العالم"

على الرغم من كل الأبواق والحراب، كان الغرض العام لشي في تنظيم هذا الأداء السياسي والدبلوماسي الكبير، وكذلك العسكري، هو إبراز دور الصين القيادي العالمي المستقبلي، كما تصوره وشكله بنفسه. هذا ما كان شي يعمل من أجله منذ أن صعد إلى قمة الحزب الشيوعي في عام 2012.

لقد ركز السيطرة بدرجة أكبر من أي زعيم منذ ماو تسي تونغ، الذي يحترم قيادته الكارثية في كثير من الأحيان. وقد جلب انتقاد خطوات شي الخاطئة - وكان هناك الكثير منها، بشأن الإدارة الاقتصادية والوظائف وأزمة العقارات والفساد - قيودًا أكثر صرامة على الشركات والإعلام والحريات الشخصية. وبصفتها دولة مراقبة، فإن الصين هي بلا شك رقم واحد في العالم. إن السياسة الخارجية لشي، ولا سيما تجاه تايوان وعبر منطقة بحر الصين الجنوبي، توسعية بشدة.

الجميع خضعوا للصين

من خلال جمع العشرات من القادة الوطنيين، أولاً في أكبر مؤتمر سنوي على الإطلاق لمنظمة شنغهاي للتعاون (SCO) في نهاية الأسبوع الماضي - وهو ما يعادل الاتحاد الأوروبي الأوراسي المحتمل - ثم في بكين، وضع شي علامة سيتردد صداها في أهميتها إلى ما هو أبعد من البيت الأبيض. وبحضورهم ، خضع قادة تركيا وإندونيسيا وماليزيا وباكستان وإيران والعديد من القوى الصاعدة الفعلية أو المحتملة للقوة الصينية. حتى زعيم الهند، ناريندرا مودي، المنفر من تعريفات ترامب ، لعب على نفس المنوال، مما قلل من التنافسات طويلة الأمد مع الصين.

أيد الإعلان المشترك لمنظمة شنغهاي للتعاون في الواقع نظامًا أمنيًا واقتصاديًا عالميًا جديدًا ناشئًا يتحدى تسوية ما بعد عام 1945، التي وجهتها بكين وتهيمن عليها. وكان هذا هو أحدث تأكيد انتصاري لرؤية شي للصين كقوة بارزة في القرن الحادي والعشرين.

لا عجب أن ترامب انزعج. ومع ذلك، من يجادل جدياً في أن استفزازه الساذج والمستفز للأصدقاء والأعداء على حد سواء، من خلال نسخته المُجددة ومتعددة الأوجه من التجاوزات الإمبريالية الأميركية الجديدة، هو ما دفع العديد من الدول إلى الانضمام إلى الصين؟ ومع ذلك، فإن افتراض أن تحالف بكين، بقيادة الثلاثي شي-بوتين-كيم، قادر على الصمود على المدى الطويل، وإيجاد سبل بناءة وغير عسكرية للتعاون، أمر مشكوك فيه للغاية.

هل تخشى روسيا وكوريا الشمالية من التوسع الصين؟

يحتاج بوتين إلى مساعدة الرئيس الصيني الآن في أوكرانيا، لكن روسيا لديها خوف تاريخي وغريزي من التوسع الصيني. كيم، زعيم كوريا الشمالية - الذي يُقلق بكين سلوكه المزعزع للاستقرار الإقليمي وفقره الدائم - يخشى أيضًا من الهيمنة الصينية. أو لنقل: بوتين وشي في السبعينيات من عمرهما. لن يبقيا في السلطة إلى الأبد. حكمهما مُشخصن للغاية. في غيابهما، في كلا البلدين، تلوح الفراغات. احتمال انفجار المعارضة ، المُقموعة حاليًا، هائل.

إنهم شراكة ثلاثية الأطراف قائمة على المصلحة الشخصية، تفتقر إلى أي أساس أيديولوجي أو فكري أو أخلاقي. إنهم متحدون في معارضة الهيمنة الأميركية، والنظام المالي الغربي القائم على الدولار، وما يعتبرونه معايير عالمية بغيضة لحقوق الإنسان والحقوق المدنية.

يا عزيزي.. جميعهم مستبدون

جميعهم مستبدون مناهضون للديمقراطية حتى النخاع. بمعنى آخر، مثلهم مثل الديماغوجيين الشعبويين اليمينيين المتطرفين في الولايات المتحدة وأوروبا ، فإنهم يعرفون ما لا يعجبهم.

إن معرفة كيفية استبدال ما يريدون تدميره، وامتلاك أي فكرة عملية وموثوقة عن هياكل عالمية بديلة تتجاوز مجرد المصالح الوطنية الذاتية والمنافع السياسية والشخصية، أمرٌ مشكوك فيه. وإذا أُتيحت الفرصة، فقد تعود العديد من الدول متوسطة المستوى إلى فلك الولايات المتحدة، لو قادها رئيس أكثر عقلانية وأقل صدامية.

في عام 1945، عندما وُلدت الأمم المتحدة والنظام العالمي الحالي، كان هناك تصميم مشترك، لا سيما بين القوى الغربية، على عدم تكرار كوارث الحربين العالميتين، وكان هذا التصميم محوريًا في عملية صنع قراراتها، مهما كانت ناقصة.

أي شعور مماثل بالإيثار غائب تمامًا اليوم عن الحسابات البراغماتية والتنفيذية لثلاثي بكين. ولا بد من القول إن كل هذا يُنذر بالسوء للعالم. بالنظر إلى شي وبوتين وكيم، بالإضافة إلى ترامب الانعزالي العدمي، قد يُغفر لعلماء الكتاب المقدس استحضارهم لفرسان نهاية العالم الأربعة: الغزو، والحرب، والمجاعة، والموت.

