إيلاف من القدس: أشعلت محاولة إسرائيل الفاشلة لاغتيال قادة حماس في قطر الشهر الماضي دفعة دبلوماسية أدت إلى صياغة اتفاق وقف إطلاق النار وتحرير الرهائن الذي اقترحه الرئيس الأميركي دونالد ترامب مؤخرا في غزة، بحسب تقرير صدر الأربعاء نقلا عن مصادر أميركية وإسرائيلية.

وبحسب موقع أكسيوس، فإن الضربة غير المسبوقة في الدوحة في التاسع من سبتمبر (أيلول)، والتي استهدفت عددا من كبار قادة حماس في مكاتبهم في عاصمة الدولة الخليجية الغنية، أدت إلى موجة من الغضب بين الزعماء العرب ضد إسرائيل وتجدد الدعوات لإيجاد نهاية دبلوماسية للحرب في غزة.

ونقل التقرير عن مستشار لترامب قوله إن "العرب كانوا يتحدثون بصوت واحد"، مشيرا إلى أن رد الفعل العنيف ضد إسرائيل كان بمثابة "صرخة حاشدة".

في ذلك الوقت، كان مستشارا ترامب، ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر، يُجريان مناقشات مع مسؤولين إسرائيليين، بمن فيهم وزير الشؤون الاستراتيجية رون ديرمر، حول رؤية لمرحلة ما بعد الحرب في غزة، وفقًا للتقرير. وأضاف التقرير أنهما استشاطا غضبًا عندما علما بالغارة الإسرائيلية.

البدء فوراً في صياغة خطة للسلام

أضافت الصحيفة أن ويتكوف وكوشنر، إدراكًا منهما للفرصة الدبلوماسية، حصلا على موافقة ترامب للبدء في صياغة خطة سلام أوسع نطاقًا، بناءً على مقترح وقف إطلاق النار الأمريكي وإطار عمل ما بعد الحرب الذي سبق لكوشنر العمل عليه مع رئيس الوزراء البريطاني السابق توني بلير.

وتطورت هذه الخطة إلى الخطة الحالية المكونة من 20 نقطة والتي كشف عنها ترامب ووافق عليها رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو يوم الاثنين، والتي لم ترد عليها حماس بعد .

ونقل عن مسؤول أميركي قوله إن "هجوم الدوحة الفاشل غيّر الديناميكيات الإقليمية وفتح الباب أمام مناقشة حقيقية حول كيفية إنهاء الحرب في غزة".

ميلاد خطة ترامب للسلام وانهاء الحرب

وعلى هامش الجمعية العامة للأمم المتحدة الأسبوع الماضي، اقترحت قطر عقد قمة في نيويورك بين ترامب وزعماء ثماني دول عربية وإسلامية، حيث انتقد الزعماء الإقليميون إسرائيل بسبب ضرباتها في الدوحة والأزمة الإنسانية في غزة.

في الاجتماع، قدم ترامب وويتكوف خطتهما الجديدة لإنهاء الحرب، والتي لاقت "ردود فعل إيجابية في القاعة"، وفقًا لموقع أكسيوس. وبحلول مساء اليوم التالي، توصل القادة الأميركيون والعرب إلى اتفاق أولي، وأُحيلت الخطة إلى الإسرائيليين.

وبمجرد أن أيدت هذه الدول الإقليمية الاتفاق، تحول ترامب إلى الضغط على إسرائيل، وبعد المعارضة الأولية من جانب نتانياهو، ورد أن الرئيس الأمريكي قال لرئيس الوزراء الإسرائيلي: "خذها أو اتركها".

وقال ترامب، بحسب مصدر، "وترككم يعني أننا نبتعد عنكم"، وأضاف المصدر: "لقد سئم دونالد ترامب، لأسباب عديدة".

وأكد ترامب لنتانياهو: "إذا قبلت هذه الخطة ورفضتها حماس، فسأمنحك الدعم الكامل لمواصلة قتالهم"، وفي غضون أيام، أعلن نتانياهو علناً موافقته على الخطة. وقال مصدر لموقع أكسيوس: "كان نتانياهو يعلم ما يجب عليه فعله. يُحسب له ذلك: عندما أدرك أنه يجب عليه القيام بذلك، قام به".

وبحسب التقرير، أبلغ ترامب نتانياهو أنه يبحث عن "نعم واضحة" للاقتراح، وليس "نعم، ولكن".

كما طالب ترامب نتانياهو بالاعتذار شخصيًا لنظيره القطري، محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، لانتهاكه سيادة قطر. وافق نتانياهو، ورتب ترامب مكالمة هاتفية بين الزعيمين أثناء وجود رئيس الوزراء الإسرائيلي في المكتب البيضاوي يوم الاثنين.

وأضاف التقرير أن نتانياهو وافق على مقترح ترامب مع عدة تعديلات، بما في ذلك تعديلات تتعلق بشروط انسحاب الجيش الإسرائيلي من غزة. أثار هذا غضب القادة العرب، الذين طالبوا بتأجيل الإعلان عن الخطة ريثما تُعتمد التعديلات.

قال مسؤول إسرائيلي: "نتانياهو أبلغ ترامب... أنه لن ينسحب ويسمح لحماس بإعادة بناء نفسها". ووافق ترامب على ذلك.

ترامب ينشر الخطة دون موافقة العرب

ورغم الإحباط العربي والنصيحة القطرية بتأجيل نشر الخطة، مضى ترامب قدما في نشرها يوم الاثنين. وفي اليوم التالي، قال ترامب إنه يتوقع ردًا من حماس خلال "ثلاثة أو أربعة أيام". وبينما رحب بعض المسؤولين العرب بهذا الإعلان، أكدوا أن الاتفاق لا يزال قيد التفاوض.

وقال مسؤول أميركي إن "التعديلات" ربما تحدث، لكن ترامب لن يعيد التفاوض على الخطة بالكامل لتلبية مطالب إسرائيل أو حماس. والآن بعد أن وافقت إسرائيل، على الأقل علناً، على الخطة، فإن الولايات المتحدة تعتمد على قطر ومصر وتركيا لإقناع حماس بالانضمام إليها.

وقال مسؤول أميركي لوكالة أكسيوس: "إذا انسحبت حماس، فإنها ستصبح بلا تمويل ومعزولة... لذا نتمنى التوفيق لحماس".

