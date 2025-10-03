اعترضت القوات البحرية الإسرائيلية 41 قارباً ضمن ما يسمى بـ"أسطول الصمود العالمي" المتجه إلى غزة، والذي يحمل مساعدات إنسانية ويُقل أكثر من 400 ناشط أجنبي وفق ما صرح به أحد المسؤولين الإسرائيليين.

وقد أشاد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الخميس بقوات سلاح البحرية لاعتراضها قافلة الصمود، وقال نتانياهو في بيان "جهودهم المهمة حالت دون دخول عشرات القوارب إلى منطقة القتال، وأفشلت مساعي نزع الشرعية عن إسرائيل".

وأظهرت لقطات من كاميرات تنقل بثاً مباشراً من القوارب جنوداً إسرائيليين بخوذات ونظارات رؤية ليليلة وهم يصعدون على ظهر القوارب، فيما تجمع الناشطون وهم من 47 دولة بجانب بعضهم البعض وهم يرتدون سترات النجاة وأيديهم مرفوعة.

وقال أسطول الصمود العالمي في بيان الخميس، إن مئات من المشاركين على متن سفن الأسطول، "اُختطفوا ونُقلوا على متن سفينة بحرية كبيرة، بعد تعرضهم للهجوم بمدافع مياه".

واعتبر إلقاء القوات الإسرائيلية القبض على المشاركين في سفن الأسطول بأنه "اختطاف غير قانوني ويمثل انتهاكاً مباشراً للقانون الدولي وحقوق الإنسان الأساسية"، مضيفاً أن" اعتراض سفن الإغاثة الإنسانية في المياه الدولية جريمة حرب ومنع المحامين من الحضور وإخفاء مصير المختطفين يُعزز هذه الجريمة".

بدورها، أكّدت وزارة الخارجية الإسرائيلية، أن جميع الناشطون سالمون وبصحة جيدة وأنه تم نقلهم إلى إسرائيل، حيث يجري استجوابهم من قبل الشرطة الإسرائيلية". تمهيداً لترحيلهم إلى أوروبا. وقالت إن أيّاً من قوارب الأسطول لم ينجح في دخول ما أسمّته "منطقة قتال نشطة".

وأضافت أن ما وصفته بـ"استفزاز أسطول حماس-صمود"، قد انتهى.

وبدأت سلطات الهجرة في إسرائيل بعقد جلسات استماع بشأن أوامر ترحيل النشطاء واحتجازهم في ميناء أسدود، دون إبلاغ محاميهم مسبقاً ومع منع المشاركين من الحصول على تمثيل قانوني، وفقاً لمركز عدالة، الممثل القانوني عن النشطاء.

Reuters صورة من مقطع نشرته وزارة الخارجية الإسرائيلية للحظة إيقاف الناشطة السويدية غريتا تونبرغ، وقالت إسرائيل إن "غريتا وأصدقاءها بخير"

ووصفت حركة حماس، اعتراض إسرائيل لأسطول الصمود المتجه إلى غزة بأنه "جريمة قرصنة وإرهاب بحري ضد المدنيين"، داعية "جميع المدافعين عن الحرية في العالم" إلى إدانته.

وقالت الحركة في بيان، إن العملية التي جرت في المياه الدولية واعتقال النشطاء والصحفيين على متن السفن تمثل "عملاً عدوانياً غادراً يُضاف إلى السجل الأسود لجرائم إسرائيل".

وأضافت أنها "تحَيّي" النشطاء وإصرارهم على كسر الحصار عن "شعب غزة"، داعية "أحرار العالم إلى تنظيم الفعاليات الشعبية والاحتجاجات المنددة بهذه الجريمة.. والمطالبة بوقفها فوراً".

تنديد عالمي باعتراض أسطول الصمود

وعمّت المظاهرات في مدن عدة حول العالم احتجاجاً على اعتراض إسرائيل للسفن التابعة لأسطول الصمود العالمي، وقام متظاهرون بإغلاق حركة المرور وتخريب المتاجر والمطاعم.

وواجهت إسرائيل إدانات دولية ردا على اعتراضها للاسطول حيث استنكرت عواصم أوروبية وعربية التعامل الإسرائيلي معتبرة أن ما جرى يعد انتهاكاً آخر للقوانين الدولية والإنسانية كافة.

ففي برشلونة، حطّم المتظاهرون واجهات متاجر ومطاعم وخطوا شعارات معادية لإسرائيل، متهمين إياها بالتواطؤ في الهجوم الإسرائيلي على قطاع غزة.

وفي إيطاليا، احتل طلّاب جامعات، منها جامعة ستاتالي في ميلانو وجامعة لا سابينزا في روما، ومنعوا الوصول إلى جامعة بولونيا باستخدام إطارات السيارات، وفقاً لما أظهرته لقطات فيديو. وأغلق مئات الأشخاص الطريق الدائري لمدينة تورينو.

ودعت النقابات الإيطالية إلى إضراب عام يوم الجمعة دعماً لأسطول مساعدات غزة، مع توقع تنظيم أكثر من 100 مسيرة أو تجمع جماهيري في جميع أنحاء البلاد.

وانتقد وزير الدفاع الإيطالي غيدو كروسيتو الاضطرابات التي تسبب بها بعض المتظاهرين، وكتب على "إكس": "هل يعتقد أحدٌ حقًا أن إغلاق محطة أو مطار أو طريق سريع أو تدمير متجر في إيطاليا سيُريح الشعب الفلسطيني؟".

كما خرج آلاف المتظاهرين إلى شوارع دبلن وباريس وبرلين وجنيف لإدانة اعتراض إسرائيل للأسطول. كما نُظمت مسيرات في بوينس آيرس ومكسيكو سيتي وكراتشي.

وفي إسطنبول، تجمع حشدٌ أمام السفارة الإسرائيلية، رافعين لافتاتٍ كُتب عليها شعاراتٌ مثل "إسرائيل تذبح الإنسانية، لا غزة. لا تصمتوا، لا تجلسوا، قفوا".

Reuters متظاهرون في الأرجنتين ينددون باعتراض أسطول الصمود

ودبلوماسياً، أمر الرئيس الكولومبي غوستافو بيترو، بطرد كل أفراد البعثة الدبلوماسية الإسرائيلية المتبقين في البلاد على خلفية ارتكاب القوات الإسرائيلية "جريمة دولية" باعتراضها أسطول مساعدات متّجهاً إلى قطاع غزة.

واستدعت إسبانيا القائمة بأعمال السفارة الإسرائيلية بعد اعتراض أسطول المساعدات المتوجه إلى غزة.

كما استدعت بلجيكا سفيرة إسرائيل على خلفية توقيف سبعة مواطنين بلجيكيين كانوا على متن سفن أسطول الصمود

سفينة أخيرة

وتقول أمامة اللواتي، الناشطة العُمانية على متن سفينة مارينتا (السفينة الوحيدة التي لم تعترض بعد) لبي سي عربي إن قاربها من المتوقع أن يصل إلى سواحل غزة منتصف ظهر الجمعة.

وأوضحت أن القارب –الذي يحمل على متنه 6 أشخاص– توقف لمدة يومين في جزيرة كريت لإصلاح عطل أصابه ولذلك تأخر عن مسار الأسطول.

وتعليقاً على اعتراض باقي قوارب الأسطول، قالت: "نحن مستعدون أيضاً للمصير ذاته، ونتوقعه، ولكن ربما لدينا أمل -كوننا قارباً شراعياً صغيراً- أن نتمكن من الوصول إلى غزة".

وهددت وزارة الخارجية الإسرائيلية بالفعل باعتراض سفينة مارينتا، بقولها "لا تزال هناك سفينة أخيرة تابعة للأسطول تبحر بعيداً وسنعترضها حال اقترابها من سواحل غزة".

وتحمل السفينة "مارينتا" نشطاء من جنسيات تركية وألمانية وأسترالية وعُمانية.

وكانت هناك سفينتان أخريان ابتعدتا عن مسار الأسطول لأنهما كانتا تقدمان دعماً لوجيستياً للأسطول من بينهما سفينة "شيرين أبو عاقلة".

"كنّا نأمل استقبال أسطول الصمود على شاطئ غزة"

وأعرب أطفال غزة عن حزنهم الشديد لاعتراض أسطول الصمود من قبل البحرية الإسرائيلية، لما كان يمثله من أمل لديهم لتوفير الطعام والشراب.

ويقول أحد الأطفال في غزة لبرنامج يوميات الشرق الأوسط عبر بي بي سي، "حزنت بشدة لاعتراض الأسطول. كنت آمل أن أستقبلهم على شاطئ غزة".

ويضيف "نحن نعيش حالة حصار دائمة، حتى في السنوات التي سبقت الحرب. نحن نعاني من الجوع".

وتقول طفلة "كنّا نأمل أن تصل القافلة لكسر الحصار لأننا نعيش مجاعة كبيرة. نحن بحاجة للطعام والشراب".

فيما تبيّن طفلة أخرى أن أطفال غزة يعيشون ظروفاً صعبة وليس لديهم أي طعام أو شراب، مضيفة "نأمل أن نعيش مثل باقي أطفال العالم".

ويعبر طفل آخر من القطاع عن أمله في أن تصل باقي سفن الأسطول إلى القطاع، وأن تكون محمّلة بالحليب والطعام.