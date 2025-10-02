شهدت عدة مناطق سودانية مؤخرًا موجة فيضانات اجتاحت المنازل السكنية والمرافق الأساسية، بالإضافة إلى المساحات الزراعية، مما أدى إلى دمار كبير في المنازل، وتلف المحاصيل الزراعية، ونفوق أعداد كبيرة من الماشية.

" فقدت محاصيلي الزراعية"

وقد حاصرت المياه المندفعة من النيل الأبيض مناطق واسعة في جنوب العاصمة السودانية الخرطوم، ومن بينها منطقة الشقيلاب الواقعة على الضفة الشرقية للنيل، حيث وصلت المياه إلى منازل المواطنين والمساحات الزراعية.

غمرت المياه منزل ابتسام عبد الله، التي عادت لتوها إلى المنزل بعد رحلة نزوح طويلة وقاسية بسبب الحرب.

إثيوبيا تفتتح رسمياً سدّ النهضة: إنجاز ضخم للطاقة أم بداية فصل جديد من النزاع مع دولتي المصب؟

كل ما عليك معرفته عن الصراع الطويل حول سد النهضة

وتقول إنها اضطرت إلى مغادرة المنزل مع أطفالها، بعد أن أصبح غير صالح للسكن، وآيلًا للسقوط في أي لحظة.

"داهمتنا المياه ليلًا، ووصلت إلى كل أنحاء المنزل بما فيها الغرف، وارتفعت لمستويات عالية، مما اضطرنا إلى مغادرة المنزل والمكوث عند أقرباء لنا خارج نطاق الحي".

لكن الوضع بالنسبة للمزارع عبد الرحمن إبراهيم كان أسوأ بكثير، فقد غمرت المياه أرضه الزراعية التي كان قد فلحها قبل أسابيع قليلة.

"عدت إلى المزرعة بعد غياب دام سنتين، وقررت زراعتها من جديد لتوفير الطعام لأسرتي، وفعلاً زرعت بعض الخضروات والعيش (الذرة الرفيعة) في مساحات معتبرة"

وأضاف يقول

"وعندما كنت أتهيأ للحصاد، غمرت مياه الفيضان كل المساحة المزروعة وأتلفت المحاصيل، وفقدت كل شيء"

يحاول متطوعون من المنطقة منع المياه من التوغّل إلى مناطق جديدة في الشقيلاب باستخدام وسائل بدائية، مثل السواتر الترابية والأكياس المحشوة بالرمال، لكن دون جدوى.

BBC

ويقول أحمد عبد الله، وهو أحد المتطوعين، إن مناسيب المياه العالية تجاوزت السواتر وتمددت داخل الأحياء السكنية.

"لم تصلنا أي مساعدات من الجهات الحكومية أو غيرها، ونحن نعتمد على العون الذاتي. ولا أعتقد أننا سنصمد كثيرًا مع استمرار ارتفاع المياه".

"ست ولايات متأثرة"

BBC مياه الفيضان تغمر الأرض

وقالت وزارة الزراعة والري السودانية إن نحو 6 ولايات ستتأثر بشكل مباشر بفيضان النيل هذا العام، وسمّت ولايات الجزيرة، وسنار، والنيل الأزرق، والخرطوم، ونهر النيل، والشمالية.

وأضافت أن مستوى المياه قد وصل إلى مرحلة الفيضان في مناطق بالخرطوم، من بينها الشقيلاب والكلالكلة والريف الجنوبي على النيل الأبيض، وجزيرة توتي على النيل الأزرق.

ودعت السكان القاطنين على الضفاف والجزر إلى اتخاذ التحوطات اللازمة لحماية أنفسهم وممتلكاتهم.

وتقع مسؤولية التعامل مع الفيضانات والسيول كل عام على عاتق إدارة الدفاع المدني التابعة لقوات الشرطة.

ويقول مدير الدفاع المدني، الفريق عثمان عطا، في تصريحات صحفية، إن الأوضاع تحت السيطرة حتى الآن، موضحًا وجود تجهيزات مسبقة، حيث تم نشر نقاط مراقبة على طول امتداد شاطئ النيل.

"نشرنا فرقًا للمراقبة على امتداد شاطئ النيل، وهي تعمل على المراقبة وسد أي ثغرات قد تحدث في الجسور، والتصدي لأي توقعات قد تهدد حياة المواطنين".

"جدل الفيضان وسد النهضة"

BBC

على غير العادة، ترافق فيضان هذا العام مع جدل حول تأثيرات سد النهضة، الذي أنشأته إثيوبيا على مجرى النيل الأزرق، وافتتحته رسميًا في شهر سبتمبر/أيلول الماضي.

وأشارت تقارير إعلامية إلى أن السد ساهم في زيادة مناسيب المياه بعد تصريف المياه من إحدى قنوات التصريف، وهو ما أدى إلى زيادة معاناة السكان المتأثرين بالفيضان، خصوصًا في منطقة الروصيرص بولاية النيل الأزرق، التي تبعد نحو 120 كيلومترًا عن سد النهضة.

وقد تحاشت الحكومة السودانية الدخول في هذا الجدل بشكل رسمي، لكن بيانًا صادرًا عن وزارة الزراعة والري أشار إلى أن ارتفاع مناسيب النيل والأنهار تزامن مع تصريف مياه بحيرة سد النهضة.

"ارتفاع مناسيب النيل والأنهار الفرعية في البلاد تزامن مع تصريف مياه بحيرة سد النهضة في إثيوبيا، إضافة إلى التغيرات المناخية وتأخر هطول الأمطار".

وسارعت الحكومة الإثيوبية إلى نفي صحة التقارير الإعلامية والاستنتاجات

وقال وزير المياه والطاقة الإثيوبي، هبتامو إيتيفا، في تصريحات صحفية، إن السد حال دون وقوع أضرار كارثية، مشددًا على دوره في تنظيم تدفقات المياه وتقليل المخاطر".

."لو لم يكن السد موجودًا، لكانت العواقب أكثر خطورة"

BBC

من جهته، أوضح مدير مشروع سد النهضة، كيفليو أهورو، أن الأمطار الاستثنائية استدعت إغلاق البوابات، مع تنسيق مباشر وتبادل بيانات مع السودان.

ويحمّل الخبير في شؤون المياه والسدود، الدكتور الصادق شرفي، جزءًا من المسؤولية لوزارة الزراعة والري السودانية، لعدم تعاملها بشكل جدي مع فيضان النيل الأزرق بعد إنشاء سد النهضة علي حد تعبيره.

وقال لبي بي سي إن إثيوبيا أعلنت رسميًا أنها ستملأ السد في أقصى درجاته.

"كان يتعين على الجهات الرسمية التعامل مع المتغيرات الجديدة بعد قيام سد النهضة... لم يكن هناك استعداد للتعامل مع كميات المياه المتدفقة".

ويرى أن مستويات الفيضان هذا العام ليست كبيرة مقارنة بسنوات سابقة، لكن المشكلة الأساسية تكمن في البنية التحتية الضعيفة.

"المشكلة الكبيرة أن الكثير من السواتر والتروس التي تم إنشاؤها لمواجهة الفيضان قد انهارت أو تأثرت بسبب الحرب، كما أن الكثير من السكان شيدوا مساكنهم في مناطق تقع ضمن نطاق الفيضانات".

ويبدو أن قائمة معاناة السودانيين، الذين تشهد بلادهم حربًا دامية بين الجيش وقوات الدعم السريع منذ أكثر من عامين، لن تتوقف؛ فبعد عمليات القتل والنزوح والتشرد، وما تلاها من أمراض وأوبئة، ها هي الفيضانات تنضم إلى القائمة.