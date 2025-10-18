أوقفت الشرطة الأسترالية عملية البحث عن طفل يبلغ من العمر أربع سنوات، فُقد في المناطق النائية منذ ما يقرب من ثلاثة أسابيع، وذلك بعد أن فشلت الجهود الجديدة في العثور على أي أثر له.

وكان "غَس لامونت" قد شوهد آخر مرة وهو يلعب خارج منزله في مزرعة أغنام نائية بالقرب من بلدة "يونتا"، التي تبعد حوالي 300 كيلومتر عن مدينة أديليد، في 27 سبتمبر/أيلول.

وقد تركته جدته بمفرده لمدة نصف ساعة تقريباً قبل أن تعود، لكنها وجدته مفقوداً، ما أدى إلى إطلاق واحدة من أكبر عمليات البحث البرية والجوية في تاريخ ولاية جنوب أستراليا.

وقالت الشرطة – التي لا تشتبه في وجود شبهة جنائية – إنها ستواصل التحقيق، لكن القضية تحوّلت الآن إلى "عملية انتشال".

الأسبوع الماضي، قامت السلطات بتقليل عمليات البحث لفترة وجيزة، ثم أعادت تفعيلها يوم الثلاثاء بمشاركة 80 فرداً من قوات الدفاع الأسترالية.

قال المفوض جرانت ستيفنز إن السلطات كانت تبحث في منطقة أوسع استناداً إلى تقييمات محدثة من خبراء البقاء على قيد الحياة والطبيين وخبراء البحث، وليس بناءً على معلومات جديدة.

يوم الجمعة، أكدت الشرطة أن البحث الجديد لم يعثر على أي علامات تدل على وجود غَس.

وقالت الشرطة في بيان: "حقيقة أن غَس طفل صغير، وأن التضاريس وعرة جداً وقاسية وتتغير أحوالها الجوية باستمرار، جعلت عملية البحث صعبة وأكثر تحدياً لمن يشاركون فيها."

تم تغطية حوالي 470 كيلومتر مربع - وهي مساحة تقارب ضعف حجم إدنبرة - حتى الآن، ومن المتوقع أن تستمر فرقة عمل مكونة من 12 شخصاً، تم تشكيلها في وقت سابق من هذا الأسبوع، في التحقيق.

ولم تستبعد الشرطة إجراء المزيد من عمليات البحث في الممتلكات في المستقبل.

وُصف غَس بأنه طفل مغامر لكنه خجول، وكان يرتدي قبعة رمادية وبنطالًا طويلاً رمادي فاتحاً وحذاءً وقميصاً أزرق بأكمام طويلة عليه شخصية "مينيون" صفراء، عندما شوهد للمرة الأخيرة. وتعتقد الشرطة أنه تجول بعيداً.

أثارت القضية اهتماماً كبيراً في أستراليا، حيث ظهرت صور الطفل الأشقر ذو الشعر المجعد في وسائل الإعلام المحلية، وانتشرت التكهنات بشكل واسع على الإنترنت.

ودفع ذلك الشرطة إلى مطالبة الجمهور بالتوقف عن الاتصال بهم للتعبير عن "آرائهم"، ومناشدتهم الحصول على المعلومات من أماكن موثوقة.

وجاء تحذيرهم بعد انتشار صور مزيفة للطفل تم إنشاؤها بواسطة الذكاء الاصطناعي على وسائل التواصل الاجتماعي، والتي تحقق منها فريق بي بي سي لتقصي الحقائق.

قالت الشرطة في وقت سابق من هذا الأسبوع إن عائلة الطفل ما زالت "صامدة" رغم الظروف المؤلمة.

وقال المفوض ستيفنز: "يمكنك أن تتخيل شعورهم... دون وجود إجابات عن مكان غَس بالضبط وما حدث له. هذا سيكون صدمة لأي عائلة."

من خلال متحدث باسم العائلة، قالت عائلة لامونت سابقاً إنهم "مدمرون" بسبب اختفاء غَس.

وقال بيل هاربيسون، حسبما نقلت هيئة الإذاعة الأسترالية: "لقد كانت صدمة لعائلتنا وأصدقائنا، ونحن نكافح لفهم ما حدث."

وأضاف: "غياب غَس يشعر به الجميع، ونحن نفتقده أكثر مما تستطيع الكلمات التعبير عنه".