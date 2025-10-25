إيلاف من واشنطن: قالت مصادر أميركية رسمية في البيت الأبيض،السبت، إن الرئيس الأميركي دونالد ترامب سيلتقي بأمير قطر الشيخ تميم بن حمد ورئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية محمد بن عبد الرحمن بن جاسم آل ثاني على متن طائرة الرئاسة، خلال توقف للتزود بالوقود في قطر، أثناء توجهه إلى ماليزيا لحضور قمة إقليمية.

وأضاف المسؤول أن وزير الخارجية الأميركي، ماركو روبيو، سيرافق ترامب في قطر. ومن المقرر أن يجري ترامب جولة مهمة ستتوج بلقاء مع نظيره الصيني شي جيبينغ يعتبر مهما بالنسبة للاقتصاد العالمي.

وقال ترامب في الطائرة الرئاسية التي تقله إلى آسيا، إنه يتطلع إلى "لقاء جيد جدا" مع شي، متوقعا التوصل إلى اتفاق مع الصين لتجنب فرض رسوم جمركية إضافية بنسبة 100 في المئة، من المقرر أن تدخل حيز التنفيذ في الأول من نوفمبر.

لقاء مع زعيم كوريا الشمالية

وأبدى الرئيس الأميركي أثناء توجهه إلى كوالالمبور، انفتاحه على لقاء الزعيم الكوري الشمالي كيم جون أون خلال هذه الجولة الأولى له في المنطقة منذ عودته إلى السلطة في يناير (كانون الثاني) الماضي.

وقال للصحافيين الذين سألوه عن إمكانية إجراء هذا اللقاء أثناء وجوده في شبه الجزيرة الكورية في ختام جولته الآسيوية، "أود ذلك، فهو يعلم أننا ذاهبون إلى هناك". وكان آخر لقاء له مع كيم في العام 2019.

وأضاف ترامب متوجها إلى كيم "إذا كنت تريد التحدث، فأنا منفتح على ذلك"، متابعا "كانت لدي علاقة ممتازة معه".

وردا على سؤال عمّا إذا كان منفتحا على طلب كوريا الشمالية الاعتراف بها كقوة نووية كشرط مسبق للحوار مع واشنطن، قال "أظن أنها قوة نووية نوعا ما (..) يمكنني القول إنهم يملكون الكثير من الأسلحة النووية". وفقاً لما نشره موقع "سكاي نيوز".