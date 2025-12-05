إيلاف من لندن: يوروفيجن "ليست مسابقة سياسية"، كما صرحت رئاسة الوزراء البريطانية بعد سماحها لإسرائيل بالمشاركة.

قالت رئاسة الوزراء البريطانية (10 داونينغ ستريت) أن يوروفيجن "ليست مسابقة سياسية"، وأن مشاركة إسرائيل "أمرٌ يخص هيئة الإذاعة البريطانية".

يأتي ذلك في أعقاب قرار اتحاد البث الأوروبي (EBU) بالسماح لإسرائيل بالمشاركة في مسابقة يوروفيجن الغنائية للعام المقبل.

لكن أربع دول أوروبية نفذت تهديداتها بمقاطعة الحدث إذا سُمح لفنان إسرائيلي بالمشاركة.

وأعلنت أيرلندا وإسبانيا وسلوفينيا وهولندا أنها لن تحضر المسابقة السنوية في عام 2026. ودعت هذه الدول إلى منع إسرائيل من المشاركة في الحدث بسبب سلوكها في حربها ضد حماس في غزة.

وكانت لجنة تابعة للأمم المتحدة خلصت في وقت سابق من هذا العام إلى أن إسرائيل ارتكبت إبادة جماعية بحق الشعب الفلسطيني في قطاع غزة.

كما أن حظر مشاركة دولة في المسابقة لن يكون سابقةً، حيث مُنعت روسيا من المشاركة في عام 2022، بعد غزوها لأوكرانيا.

قرار يعود للمشاركين

عند سؤاله عمّا إذا كانت الحكومة ترى صوابية السماح لإسرائيل بالمشاركة، قال متحدث باسم 10 داونينغ ستريت: "القرار يعود للمشاركين.

وكانت المملكة المتحدة فخورة باستضافة الحدث في ليفربول [في عام 2023]. هذه ليست منافسة سياسية، إنها شأن يخصّ هيئة الإذاعة البريطانية (BBC) واتحاد الإذاعات الأوروبية (EBU)".

وعند الإلحاح عليه في الموضوع، أضاف المتحدث: "الأمر ليس شأنًا للحكومة، بل شأنًا يخصّ اتحاد الإذاعات الأوروبية. وعلى نطاق أوسع، ندعم مشاركة أكبر عدد ممكن من الأطراف".

وعند سؤاله عمّا إذا كان ينبغي على بريطانيا الانضمام إلى المقاطعة، أجاب بأن هذا قرار يخصّ هيئة الإذاعة البريطانية (BBC).