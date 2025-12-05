إيلاف من القدس: توصل تحقيق أجرته وكالة رويترز للأنباء إلى أن الموالين السابقين لبشار الأسد الذين فروا من سوريا بعد سقوط الديكتاتور يحولون ملايين الدولارات إلى عشرات الآلاف من المقاتلين المحتملين على أمل إثارة انتفاضات ضد الحكومة الجديدة واستعادة بعض نفوذهم المفقود .

الأسد، الذي فر إلى روسيا في ديسمبر (كانون الأول) الماضي، مستسلمٌ إلى حد كبير للعيش في منفاه في موسكو، وفقًا لأربعة أشخاص مقربين من العائلة. لكن شخصيات بارزة أخرى من دائرته المقربة، بمن فيهم شقيقه، لم تتقبل فكرة فقدان السلطة.

وجدت رويترز أن اثنين من أقرب الرجال إلى الأسد، اللواء كمال حسن والملياردير رامي مخلوف، يتنافسان على تشكيل ميليشيات في الساحل السوري ولبنان، تضم أفرادًا من طائفتهما العلوية، الأقلية ، المرتبطة منذ زمن بعائلة الأسد . وفي المجمل، يُموّل الرجلان، إلى جانب فصائل أخرى تتصارع على السلطة، أكثر من 50 ألف مقاتل على أمل كسب ولائهم.

وقال أربعة أشخاص مقربين من الأسد إن شقيق الأسد، ماهر الأسد، المتواجد أيضاً في موسكو والذي لا يزال يسيطر على آلاف الجنود السابقين، لم يقدم أموالاً أو أوامر حتى الآن.

من بين جوائز حسن ومخلوف السيطرة على شبكة من 14 غرفة قيادة سرية بُنيت حول الساحل السوري قرب نهاية حكم الأسد، بالإضافة إلى مخابئ أسلحة. وقد أكد ضابطان ومحافظ سوري وجود هذه الغرف السرية، التي تظهر تفاصيلها في صور اطلعت عليها رويترز .

مخلوف وحسن يتحركان بكل قوة

حسن، رئيس المخابرات العسكرية في عهد بشار، لا يكل من إجراء اتصالات هاتفية وإرسال رسائل صوتية إلى القادة والمستشارين. في هذه الرسائل، يغضب بشدة من فقدان نفوذه، ويرسم رؤىً طموحة لكيفية حكمه لساحل سوريا، موطن غالبية العلويين في سوريا، وقاعدة نفوذ الأسد السابقة.

مخلوف، ابن عم عائلة الأسد، استخدم إمبراطوريته التجارية لتمويل الديكتاتور خلال الحرب الأهلية، ليصطدم بأقاربه الأكثر نفوذًا، وينتهي به الأمر تحت الإقامة الجبرية لسنوات. وهو الآن يصور نفسه في الأحاديث والرسائل كشخصية مسيانية ستعود إلى السلطة بعد أن تُعلن عن معركة نهائية كارثية.

لم يستجب حسن ومخلوف لطلبات التعليق على هذا التقرير. ولم يتسن الوصول إلى بشار وماهر الأسد. كما سعت رويترز للحصول على تعليق من الأخوين الأسد عبر وسطاء، لكنهم لم يردوا.

من منفيهما في موسكو، يتصور حسن ومخلوف سوريا ممزقة، ويسعى كل منهما للسيطرة على المناطق ذات الأغلبية العلوية. وقد أنفق كلاهما ملايين الدولارات في جهود متنافسة لبناء قوات، وفقًا لما توصلت إليه رويترز. ويتواجد نوابهما في روسيا ولبنان والإمارات العربية المتحدة.

لمواجهة المتآمرين، تستعين الحكومة السورية الجديدة بموالٍ سابق آخر للأسد - صديق طفولة للرئيس الجديد أحمد الشرع، الذي أصبح قائدًا شبه عسكري للأسد، ثم غيّر ولاءه في خضم الحرب بعد أن انقلب عليه الديكتاتور. مهمة هذا الرجل، خالد الأحمد، هي إقناع الجنود السابقين والمدنيين العلويين بأن مستقبلهم يكمن في سوريا الجديدة.

قال أنصار شحود، الباحث الذي درس النظام الدكتاتوري لأكثر من عقد: "هذا امتداد لصراع السلطة في نظام الأسد. هذا التنافس مستمر الآن، ولكن بدلًا من أن يكون الهدف إرضاء الأسد، ينصب التركيز على إيجاد بديل له والسيطرة على الطائفة العلوية".

تستند تفاصيل المخطط إلى مقابلات مع 48 شخصًا مطلعين مباشرةً على الخطط المنافسة. جميعهم تحدثوا بشرط عدم الكشف عن هويتهم. كما راجعت رويترز السجلات المالية والوثائق التشغيلية وتبادل الرسائل الصوتية والنصية.

السلطات السورية على علم بتحركات مخلوف وحسن

صرح محافظ طرطوس الساحلية، أحمد الشامي، بأن السلطات السورية على دراية بمخططات هذه المخططات ومستعدة لمواجهتها. وأكد وجود شبكة غرف القيادة، لكنه أشار إلى إضعافها.

وقال الشامي لرويترز ردا على أسئلة بشأن المؤامرة "نحن على يقين من أنهم لا يستطيعون فعل أي شيء فعال نظرا لافتقارهم إلى الأدوات القوية على الأرض وضعف قدراتهم".

لم تستجب وزارتا الداخلية اللبنانية والخارجية الروسية لطلبات التعليق. وصرح مسؤول إماراتي بأن حكومته ملتزمة بمنع استخدام أراضيها "لجميع أشكال التدفقات المالية غير المشروعة".

قد تُزعزع الانتفاضة استقرار الحكومة السورية الجديدة، إذ تُلقي الولايات المتحدة والقوى الإقليمية بثقلها خلف الشرع، الذي أطاح بالأسد في ديسمبر (كانون الأول) الماضي، والذي يُواجه الآن مشهدًا سياسيًا مُتصدّعًا. وقد يُخاطر ذلك بإشعال جولة أخرى من العنف الطائفي المُدمر، الذي عصف بسوريا الجديدة خلال العام الماضي.

(مخلوف والأسد)

وفي الوقت الراهن، تبدو احتمالات نجاح الانتفاضة ضئيلة.

يتواجه المخططان الرئيسيان، حسن ومخلوف، على خلاف شديد. وتتضاءل آمالهما في كسب دعم روسيا، التي كانت في السابق أقوى داعم سياسي وعسكري للأسد. ويشكك العديد من العلويين في سوريا، الذين عانوا أيضًا في عهد الأسد، فيهما. وتعمل الحكومة الجديدة على إحباط مخططاتهما.

وفي بيان مقتضب ردا على نتائج رويترز ، قال الأحمد، الممثل العلوي للحكومة السورية، إن "عمل الشفاء - اقتلاع الكراهية الطائفية وتكريم الموتى - يظل السبيل الوحيد نحو سوريا قادرة على العيش مع نفسها مرة أخرى".

"ربما يموت الآلاف أيضًا"

يزعم الحسن السيطرة على 12 ألف مقاتل، بينما يزعم مخلوف السيطرة على ما لا يقل عن 54 ألف مقاتل، وفقًا للوثائق الداخلية لفصائلهما. وأفاد قادة ميدانيون بأن المقاتلين يتقاضون أجورًا زهيدة ويأخذون أموالًا من كلا الجانبين.

لا يبدو أن المنفيين قد حشدوا أي قوات حتى الآن. ولم تتمكن رويترز من تأكيد أعداد المقاتلين أو تحديد خطط عمل محددة. وصرح محافظ طرطوس، الشامي، بأن أعداد المقاتلين المحتملين تُقدر بعشرات الآلاف.

في مقابلات، قال أقرب المقربين من المخططين إنهم يدركون أن عشرات الآلاف من العلويين السوريين قد يواجهون انتقامًا عنيفًا إذا نفذوا مخططاتهم ضد القيادة الجديدة ذات الأغلبية السنية. تولت الحكومة الجديدة السلطة بعد انتصارها قبل عام في الحرب الأهلية التي استمرت قرابة 14 عامًا، والتي أغرقت البلاد في صراع طائفي دموي.

في مارس (آذار)، قُتل ما يقرب من 1500 مدني على طول ساحل البحر الأبيض المتوسط ​​على يد قوات تابعة للحكومة بعد فشل انتفاضة في بلدة علوية. ووعد كل من حسن ومخلوف بحماية العلويين السوريين من انعدام الأمن المستمر منذ مارس (آذار)، بما في ذلك عمليات القتل والخطف شبه اليومية.

انفجر غضب العلويين تجاه الحكومة الجديدة في 25 نوفمبر (تشرين الثاني)، عندما خرج الآلاف إلى شوارع حمص والمدن الساحلية. وطالبوا بمزيد من الحكم الذاتي، والإفراج عن المعتقلين، وعودة المختطفات. وكانت هذه الاحتجاجات أول مظاهرات واسعة النطاق تشهدها سوريا منذ سقوط الأسد.

لم يكن مخلوف ولا الحسن وراء الاحتجاجات، بل رجل دين يعارض الرجلين، ودعا الناس علنًا إلى التظاهر سلميًا. هاجم مخلوف رجل الدين في اليوم التالي في منشور على مواقع التواصل الاجتماعي، قائلًا: "كل هذه التحركات لن تجلب إلا البلاء، فالوقت غير مناسب بعد".

وقال أحد كبار المنسقين العسكريين لحسن لرويترز إن القتال هو السبيل الوحيد لاستعادة كرامة العلويين.

قال المنسق، وهو ضابط سابق في المخابرات العسكرية في عهد الأسد ومقيم الآن في لبنان: "من حسن حظنا أن هذا العدد فقط من أبناء شعبنا قد مات حتى الآن". وأضاف: "ربما يموت آلاف آخرون، لكن على الطائفة أن تقدم أضاحيها" للدفاع عن مجتمعها.

خطط قوات "أسدية"

وفقًا لوثائق من يناير (كانون الثاني) 2025 اطلعت عليها رويترز ، وضعت القوات الأسدية خططًا أولية لبناء قوة شبه عسكرية قوامها 5780 مقاتلًا، وتزويدها بالإمدادات من غرف القيادة تحت الأرض. هذه الغرف عبارة عن مخازن ضخمة مجهزة بالأسلحة، والطاقة الشمسية، والإنترنت، ووحدات تحديد المواقع (GPS)، وأجهزة الاتصال اللاسلكي.

ولكن لم يسفر هذا المخطط المبكر عن شيء، ولا تزال غرف القيادة - على طول عمود فقري على الساحل السوري يمتد نحو 180 كيلومترا من الشمال إلى الجنوب - تعمل ولكنها خاملة إلى حد كبير، وفقا لشخصين مطلعين عليها وصور اطلعت عليها رويترز .

أظهرت إحدى الصور غرفةً بها خمسة صناديق مكدسة، ثلاثة منها مفتوحة لتكشف عن مجموعة من بنادق AK-47 وذخيرة وقنابل يدوية. كما احتوت الغرفة على ثلاثة حواسيب مكتبية، وجهازين لوحيين، ومجموعة من أجهزة اللاسلكي، وبنك طاقة. وفي وسط الغرفة، وُضعت طاولة خشبية تعلوها خريطة كبيرة.

بالنسبة للمخططين، "هذه الشبكة هي جزيرة الكنز، وهم جميعا عبارة عن قوارب تحاول الوصول إليها"، كما قال أحد الأشخاص، وهو قائد يراقب جاهزية الغرف.

قال الشامي، محافظ طرطوس، إن الشبكة حقيقية، لكنها لا تُشكل خطرًا يُذكر. وأضاف: "لقد ضعفت هذه المراكز بشكل ملحوظ منذ التحرير. ولا يوجد أي قلق بشأن استمرار وجودها".

مع فرار كبار المسؤولين العسكريين ومسؤولي الحكومة إلى الخارج في ديسمبر (كانون الأول) 2024، بقي العديد من القادة من المستوى المتوسط ​​في سوريا. فر معظمهم إلى المناطق الساحلية ذات الأغلبية العلوية، وهم أقلية مسلمة تُشكل ما يزيد قليلاً عن 10% من سكان سوريا. وبدأ هؤلاء الضباط بتجنيد المقاتلين، وفقًا لقائد متقاعد شارك في هذه الجهود.

قال القائد المتقاعد: "كانت المؤسسة العسكرية هي البيئة الأكثر خصوبة. فقد جُنِّد آلاف الشباب من الطائفة في الجيش، الذي حُلّ في ديسمبر (كانون الأول)، فوجدوا أنفسهم فجأةً مكشوفين".

انتفاضة آذار الفاشلة

ثم جاءت الانتفاضة الفاشلة في السادس من مارس (آذار). حيث نصبت وحدة علوية تعمل بشكل مستقل كميناً لقوات الأمن التابعة للحكومة السورية الجديدة في ريف اللاذقية، مما أسفر عن مقتل 12 رجلاً وأسر أكثر من 150، وفقاً للعميد الذي شارك في الكمين والذي غادر منذ ذلك الحين إلى لبنان.

تقول الحكومة السورية الجديدة إن المئات من عناصرها الأمنيين لقوا حتفهم في المعارك التي تلت ذلك، وهو ادعاء ردده المقاتلون الموالون للأسد بشكل كبير. وقال العميد إن 128 عنصرًا من القوات الموالية للأسد لقوا حتفهم في الانتفاضة التي قمعتها الحكومة الجديدة. وأثارت هذه الانتفاضة أعمال انتقامية أسفرت عن مقتل ما يقرب من 1500 علوي.

لم يبدأ المنفيون الأسديون الانتفاضة ولم يتولوا قيادتها، بحسب الضباط الذين كانوا هناك، لكن تلك الأيام مثّلت نقطة تحول. بدأوا بتنظيم صفوفهم.

عداوة عائلة الأسد

في التاسع من مارس/آذار، أطلق مخلوف على نفسه اسم "فتى الساحل"، مُعلنًا في بيان أنه كُلِّف بمهمة إلهية لمساعدة العلويين. وجاء في البيان: "عدتُ، ويا ​​ليت العودة كانت مباركة". ولم يُذكر أنه كان في موسكو.

هيمن مخلوف على الاقتصاد السوري لأكثر من عقدين، إذ قدرت الحكومة البريطانية ممتلكاته بأكثر من مليار دولار في قطاعات متنوعة كالاتصالات والإنشاءات والسياحة. واستخدم أمواله لتمويل وحدات الجيش السوري والميليشيات المتحالفة معه خلال الحرب الأهلية التي اندلعت عام 2011.

عندما بدا فوز الأسد مؤكدًا عام 2019، أعلن مخلوف علنًا عن فضله. وسرعان ما صادر الأسد أعماله التجارية، ظاهريًا بسبب ديونها للدولة، ووضعه تحت الإقامة الجبرية لسنوات.

هرب مخلوف إلى لبنان في سيارة إسعاف ليلة 8 ديسمبر (كانون الأول) 2024، مع سقوط دمشق في أيدي ثوار الشرع. وحاول إيهاب، شقيق مخلوف، الفرار في تلك الليلة بسيارته المازيراتي، لكنه قُتل رمياً بالرصاص قرب الحدود، وسُلبت منه ملايين الدولارات التي كانت بحوزته نقداً، وفقاً لأربعة مقربين من العائلة ومسؤول جمارك مطلع على الأحداث. ولم تتمكن رويترز من التحقق من أحداث تلك الليلة بشكل مستقل.

مخلوف أصبح متديناً بشدة

يعيش مخلوف الآن في طابق خاص بفندق راديسون الفاخر في موسكو تحت حراسة أمنية مشددة، وفقًا لتسعة مساعدين وأقارب. يستشهد مخلوف كثيرًا بآيات من القرآن الكريم. وقالوا إنه أصبح متدينًا بشدة خلال فترة إقامته الجبرية، مستغلًا فترة عزلته لكتابة سلسلة من ثلاثة مجلدات عن التراث والتفسير الإسلامي.

ولم يستجب فندق راديسون في موسكو والمقر الرئيسي للمجموعة في بروكسل لطلب التعليق.

وفقًا لمنشورات مخلوف على فيسبوك ورسائل واتساب إلى شركائه، يعتقد أن الله منحه المال والنفوذ ليؤدي دورًا مسيانيًا في نبوءة شيعية تتعلق بمعركة هرمجدون في دمشق. وفي تفسيره، ستحل نهاية العالم بعد انتهاء ولاية الرئيس الأميركي دونالد ترامب. ويُطلق على الشرع علنًا لقب "السفياني"، الشرير الرئيسي في النبوءة، الذي يموت عندما يبتلع شق في الأرض جيشه.

وباستخدام مديري أعمال موثوق بهم في لبنان والإمارات وروسيا، يحول مخلوف الأموال إلى ضباط علويين مقابل رواتب ومعدات، بحسب مدير مالي وإيصالات وجداول رواتب اطلعت عليها رويترز .

تُظهر الوثائق أن الأموال تُنقل عبر ضابطين سوريين بارزين اجتمعا مع مخلوف في موسكو: سهيل حسن وقحطان خليل، وكلاهما برتبة لواء. ادّعى حسن وخليل أنهما أنشأا قوة لمخلوف يبلغ قوامها 54,053 مقاتلًا مستعدًا، من بينهم 18,000 ضابط، مُنظّمين في 80 كتيبة ومجموعة في مدن حمص وحماة وطرطوس واللاذقية ومحيطها. إلا أن العديد من الجنود العاديين الذين جُنّدوا في عهد الأسد تخلّوا عن القتال عند سقوط حكومته.

ولم يرد حسن وخليل على طلبات التعليق بشأن دورهما في تحويل الأموال.

(اللواء كمال حسن)

وقال المسؤول الإماراتي إن الحكومة تفرض رقابة صارمة على قطاعاتها الاقتصادية وتدعم بشكل كامل "جهود سوريا لحماية أمنها واستقرارها وسيادتها على جميع أراضيها".

صرح أحد مديريه الماليين لرويترز أن مخلوف أنفق ما لا يقل عن ستة ملايين دولار على الرواتب. وتشير جداول الرواتب وإيصالات الرواتب التي أعدها مساعدوه الماليون في لبنان إلى أنه أنفق 976,705 دولارات في مايو (أيار)، وأن مجموعة من 5000 مقاتل استلمت 150 ألف دولار في أغسطس/آب.

الأرقام الإجمالية للقوات حقيقية، وفقًا لخمسة قادة لمجموعات عسكرية في سوريا يتقاضون رواتبهم من مخلوف، ويقودون حوالي خُمس أتباعه. لكن تمويل مخلوف لا يلبي احتياجاتهم، إذ يتراوح بين 20 و30 دولارًا شهريًا لكل مقاتل.

بالإضافة إلى ذلك، سعى فريق مخلوف إلى توفير الأسلحة. وقد حددوا مواقع محتملة لعشرات المخابئ المخبأة في عهد الأسد، والتي يبلغ مجموعها بضعة آلاف من الأسلحة النارية، وفقًا للمخططات التي اطلعت عليها رويترز . هذه المخزونات منفصلة عن غرف القيادة المخفية.

كما أجروا مناقشات مع مهربين في سوريا للحصول على أسلحة جديدة. وقال أشخاص مطلعون على هذه المناقشات إنهم لا يعلمون ما إذا تم شراء أو تسليم الأسلحة الجديدة بالفعل.

إجمالاً، قال القادة العسكريون المحليون الخمسة إنهم يقودون نحو 12 ألف جندي في مراحل مختلفة من الجاهزية. وصرح أحدهم لرويترز بأن الوقت لم يحن بعد للتحرك.

وسخر أحد القادة الخمسة من مخلوف، ووصفه بأنه يحاول شراء الولاء بـ"فتات المال".

أكد الخمسة أنهم تلقوا أموالاً من مخلوف وحسن، رئيس المخابرات. ولم يروا أي مشكلة في تداخل مصادر التمويل.

قال أحد الرجال: "آلاف العلويين، سواء كانوا جنودًا سوريين سابقين أو مدنيين مطرودين من وظائفهم الحكومية، يعيشون في فقر مدقع. لا حرج في أخذ بعض المال من هؤلاء الحيتان الذين امتصوا دمائنا لسنوات".

حسن ونظام الاعتقالات العسكرية

أدار حسن نظام الاعتقال العسكري في عهد الأسد، والذي اشتهر بابتزاز الأموال على نطاق واسع من عائلات السجناء، وفقًا لتقرير للأمم المتحدة صدر عام 2014 عن هذا النظام. وخلص تحقيق أجرته رويترز هذا العام إلى أن حسن هو من اقترح نقل مقبرة جماعية تضم آلاف الجثث عام 2018 إلى صحراء الضمير خارج دمشق لإخفاء حجم فظائع حكومة الأسد.

بعد أن تخلى عنه جيش الأسد المتفكك، فر حسن أولًا إلى سفارة الإمارات العربية المتحدة في دمشق، ثم لجأ إلى السفارة الروسية في ديسمبر/كانون الأول 2024 لمدة أسبوعين تقريبًا. استشاط غضبًا مما اعتبره سوء معاملة من قِبل مضيفيه، الذين وفّروا له غرفة واحدة بكرسي صلب واحد فقط للجلوس، وفقًا لشخصين مقربين منه.

"كمال حسن ليس من النوع الذي يجلس على كرسي خشبي لأيام!" هذا ما قاله في رسالة صوتية عبر تطبيق واتساب إلى دائرته الداخلية في ربيع هذا العام، والتي اطلعت عليها رويترز .

استقر حسن في نهاية المطاف في فيلا من ثلاثة طوابق بضاحية موسكو، وفقًا لضابط التقى به خلال الصيف. ومنذ ذلك الحين، التقى ماهر الأسد مرة واحدة، ويحافظ على علاقات وثيقة مع أنصار بشار الروس، وفقًا للشخصين المطلعين على تحركات حسن.

وبحسب منسق عمليات حسن في لبنان، أنفق حسن 1.5 مليون دولار منذ شهر مارس (آذار) على 12 ألف مقاتل في سوريا ولبنان.

قال في رسالة صوتية أخرى عبر واتساب في أبريل (نيسان)، بدا أنها موجهة للقادة: "اصبروا يا شعبي، ولا تُسلّموا سلاحكم. أنا من سيعيد لكم كرامتكم". وأكد اثنان من المتلقين أن الرسالة منه.

في منتصف العام، أعلنت جمعية خيرية تُدعى "تنمية غرب سوريا" عن تأسيسها، وقالت إنها تتلقى تمويلها من "المواطن السوري اللواء كمال حسن"، وفقًا لأحد منشوراتها الأولية على فيسبوك. ووصف ثلاثة ضباط مرتبطين بحسن، ومسؤول في المنظمة، الأمر بأنه غطاء إنساني يُمكّنه من بناء نفوذ بين العلويين.

في أغسطس (آب)، دفعت المؤسسة الخيرية 80 ألف دولار لإيواء 40 عائلة سورية علوية، وفقًا لإعلان عن أولى خطواتها. وفي الشهر نفسه، أرسل حسن 200 ألف دولار نقدًا إلى 80 ضابطًا في لبنان، وفقًا لوثيقة رواتب اطلعت عليها رويترز .

خلال الصيف، جنّد حسن أيضًا نحو 30 قرصانًا إلكترونيًا كانوا تابعين سابقًا لفرعه في الاستخبارات العسكرية، وفقًا لمساعد في موسكو وأحد القراصنة، وهو مهندس حاسوب. كانت أوامرهم تنفيذ هجمات إلكترونية ضد الحكومة الجديدة وزرع برامج تجسس في أنظمتها الحاسوبية.

بحلول سبتمبر (أيلول)، كانت مجموعات بيانات الحكومة السورية التي قال المهندس إن فريقه سرقها معروضة للبيع على الإنترنت المظلم مقابل مبالغ تتراوح بين 150 و500 دولار. عثرت رويترز على العديد من المجموعات التي حددها على الإنترنت، بما في ذلك قواعد بيانات تتضمن تفاصيل موظفي وزارتي الاتصالات والصحة.

قال المهندس إن رئيس المخابرات السابق حسن يخطط لهجوم متعدد الجوانب لاستعادة مكانته في سوريا. وأضاف: "اللواء كمال يعلم أن الحرب ليست على الأرض فحسب، بل على كل جبهة".

ماهر الأسد.. ماذا سيفعل؟

ومن المحتمل أن يكون ماهر الأسد، الشقيق الأصغر للديكتاتور السابق، أحد اللاعبين الرئيسيين في محاولات إثارة الانتفاضة.

كان ماهر يسيطر على إمبراطورية تجارية وعلى أقوى وحدة في الجيش السوري، الفرقة المدرعة الرابعة. وفي عهده، ووفقًا لبحث أجراه معهد نيو لاينز الأمريكي للأبحاث، اكتسبت الفرقة نفوذًا واستقلالًا ماليًا جعلها أشبه بدولة داخل الدولة، لدرجة أنها فُرضت عليها عقوبات خاصة من الولايات المتحدة وبريطانيا والاتحاد الأوروبي.

قال قائد فرقة رفيع المستوى، متواجد حاليًا في لبنان، إن إمبراطورية ماهر المالية لا تزال تعمل إلى حد كبير باستثناء مبيعاته المزعومة للكبتاغون، وهو أمفيتامين يُنتج بطريقة غير مشروعة. ويُعتقد أن أصوله مُخبأة في شركات وهمية داخل سوريا وخارجها، وفقًا لرجل أعمال مُقرب منه.

قال القائد إنه بينما ينشغل بشار الأسد بحياته الخاصة وأعماله التجارية، لا يزال ماهر يسعى إلى النفوذ في سوريا. وأضاف أن الأخ الأصغر لا يستوعب كيف يُجبر أبناء حافظ الأسد، مؤسس النظام الديكتاتوري، على مغادرة سوريا.

وأضاف القائد أن "العائلة تعتبر حافظ الأسد إلهاً، وماهر يحاول البناء على ذلك، لكنه لم يتحرك بعيداً حتى الآن".

ويقول ضابطان في الفرقة إن الكثير من مقاتليها البالغ عددهم 25 ألف مقاتل، سواء داخل سوريا أو خارجها، ما زالوا يعتبرون ماهر الأسد قائدهم، ويمكنه حشدهم إذا أصدر الأمر بذلك.

لا يسعى مخلوف للحصول على دعم آل الأسد: فقد سخر علنًا من أبناء عمومته واصفًا إياهم بـ"الهاربين". أما حسن، معتمدًا على سنوات من العلاقات الشخصية والتعاون مع آل الأسد، فيسعى للحصول على دعم ماهر، وفقًا لثلاثة مصادر رفيعة المستوى في كلا المعسكرين.

حتى الآن، امتنعت روسيا عن دعم الحسن ومخلوف، وفقًا لستة أشخاص مطلعين مباشرةً على محاولات المنفيين كسب ود الكرملين. وبينما تؤوي موسكو المنفيين، أوضحت الحكومة الروسية أن أولويتها هي استمرار الوصول إلى القواعد العسكرية التي لا تزال تديرها على الساحل السوري، وفقًا لدبلوماسيين مطلعين على الموقف الروسي.

في سعيها للحصول على مساعدة روسية، كان أحد الشخصيات الرئيسية هو الضابط السوري الكبير أحمد الملا، الحاصل على الجنسية الروسية منذ بداية الحرب الأهلية. توسط الملا في اجتماعات غير رسمية منفصلة في موسكو، بدءًا من مارس (آذار)، بين مسؤولين روس ونائبي حسن ومخلوف المقيمين في روسيا، وفقًا لمحضر مكتوب بخط اليد لأحد الاجتماعات اطلعت عليه رويترز . ووفقًا للملاحظات، قال الروس للمنفيين: "نظموا أنفسكم، ودعونا نرى خططكم".

ولم يستجب الملا لطلبات التعليق بشأن دوره كوسيط.

لكن الاجتماعات بين المسؤولين الروس والفصائل السورية المنفية أصبحت نادرة، وفقًا لشخصين مطلعين على جدولها. وأوضحا أنها لم تُعقد منذ زيارة الرئيس الشرع لموسكو في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي لتأمين دعم الكرملين.

خلال الزيارة، ناقش الشرع قضية الحسن ومخلوف مع الحكومة الروسية، وفقًا لما ذكره الشامي، محافظ طرطوس. وأضاف الشامي أن روسيا، ولبنان، على نحو منفصل، "أعربتا عن استعدادهما لزيادة التنسيق ومنع أي نشاط لهؤلاء الأفراد داخل أراضيهما". ولم يكن على علم بأي اجتماعات قد يكون عقدها المخططون مع مسؤولين روس.

وقال أحد الدبلوماسيين إن اجتماع الشرع في الكرملين "أرسل إشارة إلى المتمردين العلويين: لم يكن هناك أحد في الخارج قادم لإنقاذهم".

تشير الدلائل إلى أن مخلوف، الذي جُمدت حساباته التجارية بسبب العقوبات الدولية، يُعاني من مشاكل في السيولة النقدية. ولم تصل رواتب شهر أكتوبر بعد، وفقًا لثلاثة أشخاص مطلعين على التحويلات.

الرجل على الارض

منذ عمليات القتل التي جرت في شهر مارس (آذار)، اعتمدت حكومة دمشق على رجل رئيسي لمواجهة المؤامرة: خالد الأحمد، صديق طفولة الرئيس الشرع.

كان الأحمد، وهو علوي، من المقربين من الأسد. عمل دبلوماسيًا في الظل، وأحد مؤسسي قوات الدفاع الوطني، أكبر قوة شبه عسكرية حليفة للأسد.

مثل مخلوف، اعتقد الأحمد أنه مسؤول عن انتصار الأسد في الحرب الأهلية. عامله الأسد بنفس الطريقة التي عامل بها ابن عمه، فجرده من امتيازاته وأمر بتجنيده، وفقًا لمساعدين له.

فرّ الأحمد إلى قبرص، ثم زار إدلب شمال غرب سوريا عام 2021 للقاء صديقه القديم، الشرع، وفقًا لروايات ثلاثة أشخاص عملوا معهما. وناقشا خطة الشرع لإسقاط الأسد، وفقًا للثلاثة. وقد تبلورت هذه الخطة في ديسمبر 2024.

واطلعت رويترز على رسائل صوتية من الأحمد عبر تطبيق واتساب في أواخر عام 2024، حيث قال لمسؤولين عسكريين رئيسيين إنه من غير المجدي البقاء مع الديكتاتور الخاسر ووعد بالعفو عنه إذا تخلوا عنه ومنعوا حمام الدم.

وفي تصريحه لرويترز ، قال الأحمد إن هدفه مع سقوط الحكومة في ديسمبر (كانون الأول) كان منع المزيد من إراقة الدماء، لكنه أقر بأنه غير قادر على "تجنيب السوريين المزيد من الخسائر، أو من الظلال الطائفية التي لا تزال تظلم مجتمعنا".

واليوم يعد الأحمد أقوى شخصية علوية في سوريا، وهو يتنقل بين شقة فاخرة مطلة على البحر في بيروت وفيلا محصنة في دمشق.

وقال الشامي محافظ طرطوس إن "دوره يعتبر حاسماً في تعزيز الثقة بين المجتمع العلوي والحكومة الجديدة".

وقال أربعة مساعدين إن الأحمد يمول وينسق خلق فرص العمل والتنمية الاقتصادية لأنه يعتقد أنها الحل لمشكلة البطالة المرتفعة المزعزعة للاستقرار التي أعقبت سقوط الأسد، عندما تم حل الجيش، وفقد العلويون مناصبهم الحكومية.

في أواخر أكتوبر (تشرين الأول)، أعلنت وزارة الداخلية القبض على خلية ساحلية، قالت إنها ممولة من مخلوف، كانت تخطط لاغتيال صحفيين ونشطاء. وصرح محافظ طرطوس، الشامي، بأن عدد المعتقلين المرتبطين بمخلوف وحسن بلغ العشرات.

وعلى طول نفس الساحل، تتراكم مخزونات المعدات بهدوء في غرف تحت الأرض، وفقا للقائد الميداني، الذي يراقب شخصيا العديد منها. وقال إنهم سيكونون جاهزين عند الحاجة إليهم، لكنه حتى الآن لا يرى أي جانب يستحق الاختيار.

(ماهر الأسد ورامي مخلوف)