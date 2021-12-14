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لوس انجليس: يقف نجم غولدن ستايت ووريرز ستيفن كوري على عتبة دخول تاريخ دوري كرة السلة الأميركي للمحترفين من بوابة الرميات الثلاثية حيث لم يعد يتأخر سوى بفارق سلتين لتحطيم الرقم القياسي المطلق بحوزة راي ألن، وذلك بعدما قاد فريقه للفوز على إنديانا بايسرز 102-100 الإثنين.

على ملعب غاينبريدج فيلدهاوس أرينا في إنديانابوليس، بدأ كوري اللقاء وهو يحتاج لتسجيل سبع ثلاثيات من أجل تحطيم الرقم القياسي، لكنه انهى اللقاء مع خمس رميات من خارج القوس من أصل 15 تسديدة، وما زال يحتاج لرمية واحدة لمعادلة الرقم ولرميتين لتحطيم إنجاز ألن صاحب 2.973 ثلاثية.

وأضاف كوري إلى سجله التهديفي البالغ 26 نقطة، 6 مرتدات والعدد نفسه من التمريرات الحاسمة، لكنه خسر الكرة 7 مرات في خلال 35 دقيقة أمضاها داخل الملعب.

تأخر ووريرز للدخول في أجواء اللقاء، فتقدم مضيفه معظم الفترات منهياً الشوط الأول 55-47.

وأمام تفوق إنديانا، عاند الحظ كوري في الثلاثيات فلم يسجل رميته الناجحة الأولى سوى في الربع الثاني، فيما خسر الكرة أربع مرات في الربع الأوّل في حين كان رفاقه يحاولون تمرير الكرة إليه مقابل دفاع محكم من المنافس.

أقرّ كوري، المتوج بلقب الدوري ثلاث مرات أعوام 2015 و2017 و2018، بعد المباراة أن الرقم القياسي بات عاملاً سلبياً للفريق، قائلاً "لنكن صادقين. كان هناك الكثير من الضجيج حول هذا الرقم القياسي. إنه يجعل الجميع يندفعون. كان علينا أن نذكر أنفسنا (كيف نلعب بالطريقة الصحيحة)".

ولن ينتظر كوري طويلاً لتحطيم الرقم المنشود حيث من المرجح أن يحدث ذلك أمام نيويورك نيكس الثلاثاء في المباراة المقبلة لووريرز.

أضاف أفضل لاعب في الدوري العادي مرتين عامي 2015 و2016 "سيحدث ذلك عندما يحدث. أنا أحترم كل المسددين العظماء الذين لعبوا في الدوري" و"أريد فقط الاستمتاع باللحظة إذ مر وقت طويل بما يتعلق بشيء كنت أسعى إليه منذ فترة".

لقب الدوري

ودخل ووريرز، متصدر المنطقة الغربية مع 22 فوزاً مقابل 5 هزائم، دائرة المرشحين للفوز بلقب الدوري إلى جانب وصيفه فينيكس صنز الذي سقط أمام مضيفه لوس أنجليس كليبرز 111-95 وبروكلين نتس متصدر الشرقية (19-8).

وفي مباراة ثانية، فاز بوسطن سلتيكس على ضيفه ميلووكي باكس 117-103، في مباراة تألق خلالها في صفوف الفائز جايسون تاتوم مع 42 نقطة (16 رمية ناجحة من أصل 25) و5 مرتدات و4 تمريرات حاسمة.

وفي تورنتو، سجل سكوتي بارنز 14 نقطة، من إجمالي 16، في الربع الأوّل وزميله الكندي كريس بوش 17، ليقودا فريقهما تورونتو رابتورز للفوز على ساكرامنتو كينغز 124-101.