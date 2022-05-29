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باريس : بلغ الصربي نوفاك ديوكوفيتش المصنف اول عالميا وحامل اللقب الدور ربع النهائي من بطولة رولان غاروس الفرنسية، ثانية البطولات الاربع الكبرى في كرة المضرب بفوزه السهل على الارجنتيني دييغو شفارتسمان 6 1 و6 3 و6 3 الاحد ليضرب موعدا محتملا مع الاسباني رافايل نادال الذي يلتقي لاحقا مع الكندي فيليكس اوجيه الياسيم.

ولم يجد الصربي الساعي الى معادلة الرقم للقياسي لنادال في عدد الالقاب الكبرى (21 لقبا) أي صعوبة في تخطي منافسه.

وقال ديوكوفيتش "أكن احتراما كبيرا له. انه شخص جيد خارج الملعب. انه لاعب اختصاصي على الملاعب الترابية لكني لعبت جيدا ونجحت في الاحتفاظ بارسالي".

واضاف "حققت بداية جيدة لكن الكثير من العمل ينتظرني".

والتقى ديوكوفيتش مع شفارتسمان 7 مرات كانت الغلبة فيها جميعها للاول.

وبعد ان حسم المجموعة الاولى بسهولة بالغة تخلف الصربي صفر 3 في مطلع الثانية لكنه رد الصاع صاعين بفوزه بالاشواط الستة التالية وكسبها بها.

ويسعى الصربي الى احراز لقب بطل رولان غاروس للمرة الثالثة في مسيرته علما انه تخطى نادال في نصف النهائي العام الماضي ثم قلب تخلفه بمجموعتين نظيفتين امام اليوناني ستيفانوس تسيتسيباس في النهائي ليتوج باللقب.

وفي فئة السيدات، بلغت الكندية ليلى فرنانديز الدور ربع النهائي لرولان غاروس للمرة الاولى في مسيرتها بفوزها على الاميركية اماندا انيسيموفا 6 3 و4 6 و6 3.

وكانت فرنانديز لفتت الانظار العام الماضي ببلوغها المباراة النهائيm لبطولة فلاشينغ ميدوز قبل ان تخسر امام البريطانية ايما رادوكانو.

وقال فرنانديز "كانت المباراة معقدة. اماندا لاعبة جيدة لكنني سعيدة بالفوز".