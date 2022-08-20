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لندن: تصدّر توتنهام موقتا الدوري الإنكليزي في كرة القدم، بفوزه غير المقنع السبت على ضيفه ولفرهامبتون 1-صفر ضمن المرحلة الثالثة، بهدف تاريخي لمهاجمه الدولي هاري كاين.

ورفع توتنهام رصيده إلى 7 نقاط من 3 مباريات، فيما تجمد رصيد الذئاب عند نقطة يتيمة وبقوا دون اي فوز في عشر مباريات (3 تعادلات و 7خسارات).

وحقق كاين رقماً قياسياً في البرميرليغ (انطلق النظام الجديد في 1993)، عندما اصبح الاكثر تسجيلاً مع فريق واحد رافعاً رصيده إلى 185 هدفاً، متخطياً مهاجم مانشستر سيتي السابق الأرجنتيني سيرخيو أغويرو (184).

وكان أيضاً الهدف الـ250 لكاين في مختلف المسابقات، ليقف على بعد 16 هدفاً وراء الراحل جيمي غريفز أفضل مسجل في تاريخ فريق شمال لندن.

ونجح ابن التاسعة والعشرين بتسجيل هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 64، من كرة رأسية قريبة اثر ضربة ركنية للكرواتي إيفان بيريشيتش.

وكان كاين سجل أول اهدافه هذا الموسم، الاسبوع الماضي في الوقت القاتل خلال مباراة حامية أمام تشلسي (2-2).

كاين يسجل هدف الفوز

وصبّ الشوط الأول نسبياً في مصلحة الضيوف الذين ضمت تشكيلتهم الاساسية سبعة لاعبين برتغاليين، بالاضافة الى ابن جلدتهم المدرب برونو لاج.

وكاد لاعب وسطهم الجديد البرتغالي ماتيوش نونيش (23 عاماً)، القادم قبل يومين بصفقة قياسية بلغت 45 مليون يورو من سبورتينغ، يفتتح التسجيل من رأسية هزمت الحارس الفرنسي هوغو لوريس لكنها مرّت بالقرب من قائمه الايمن (42).

وهدّد كاين الحارس البرتغالي جوزيه سا الذي انقذ رأسيته بأطراف أصابعه (44).

وبدا توتنهام مختلفاً تماماً في الشوط الثاني، فارتدت رأسية كاين من العارضة (51)، ثم أصاب زميله الكوري الجنوبي سون هيونغ مين القائم الأيسر من مسافة قريبة وزاوية ضيقة (62).

ومن الهجمة التالية، سجّل كاين هدف الفوز، ليتصدر سبيرز الترتيب موقتا، قبل محاولة جاره اللدود أرسنال (6 نقاط) اقتناصه في وقت لاحق عندما يحل على بورنموث، على غرار برنتفورد الذي يحلّ على فولهام.

ودفع مدرب توتنهام الإيطالي أنتونيو كونتي الذي نجا من عقوبة الايقاف بعد شجار مع مدرب تشلسي في المرحلة السابقة، بمهاجمه البرازيلي الجديد ريشارليسون في آخر ربع ساعة بدلاً من سون.