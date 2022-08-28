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باريس: واصل لنس بدايته الجيدة للموسم الجديد بتحقيقه فوزه الثالث، وجاء على حساب ضيفه رين 2-1 السبت في المرحلة الرابعة من الدوري الفرنسي لكرة القدم.

وفرض لنس الذي أنهى الموسم الماضي في المركز السابع، نفسه عقدة لضيفه المشارك في مسابقة "يوروبا ليغ" بعد حلوله رابعاً، إذ فشل الأخير في تحقيق الفوز على منافسه للمواجهة الخامسة توالياً وتحديداً منذ شباط/فبراير 2015 (1-صفر).

ويدين لنس بنقطته العاشرة وتصدره الترتيب مؤقتاً بفارق نقطة أمام باريس سان جرمان حامل اللقب الذي يستضيف الأحد موناكو، الى سيكو فوفانا والبلجيكي لويس أوبندا اللذين سجلا الهدفين في الدقيقتين 66 و70، فيما كان الهدف الوحيد لرين الذي مني بالهزيمة الثانية في أربع مباريات وتجمد رصيده عند 4 نقاط، للبديل غايتان لابورد (1+90).

وسجل أوكسير، العائد الى دوري الأضواء للمرة الأولى منذ 10 أعوام، فوزه الثاني توالياً وجاء على حساب ضيفه ستراسبورغ 1-صفر.

وبعدما استهل العودة بين الكبار عقب غياب منذ موسم 2011-2012 بخسارة قاسية أمام ليل 1-4، أظهر أوكسير تحسناً ملحوظاً بالتعادل مع أنجيه 2-2 قبل أن يحقق فوزه الأول في دوري الأضواء منذ 3 أيار/مايو 2012 بتغلبه على مونبيلييه 2-1 في معقل الأخير.

ونجح بطل "ليغ 1" لموسم 1995-1996 السبت في تحقيقه فوزه الثاني توالياً والتغلب على ستراسبورغ للمرة الأولى في دوري الأضواء منذ أيار/مايو 2006 بفضل غايتان بيرين الذي سجل الهدف الوحيد في الدقيقة 26، ملحقاً بالضيوف هزيمة ثانية للموسم مقابل تعادلين.