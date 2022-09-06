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نيويورك: خرج الإسباني رافايل نادال المصنف ثالثا من الدور ثمن النهائي من بطولة فلاشينغ ميدوز لكرة المضرب، آخر البطولات الاربع الكبرى ضمن الغراند سلام بخسارته امام الاميركي فرانسيس تيافو المصنف 22 بنتيجة 4-6 و6-4 و4-6 و3-6 الاثنين، في حين تابعت البولندية ايغا شفيونتيك المصنفة اولى عالميا زحفها نحو المباراة النهائية.

وهي المرة التي يبلغ فيها الأميركي البالغ من العمر 24 عاما، الدور ربع النهائي في فلاشينغ ميدوز حيث سيلتقي مع الروسي اندري روبليف.

وقال تيافو اثر المباراة "لا ادري ماذا اقول، انا لا اصدق. لقد قدَمت كرة مضرب مدهشة، لا ادري ما حصل".

اما نادال (36 عاما)، فيتعين عليه الانتظار ليعزز رقمه القياسي من الالقاب الكبرى ورفعها الى 23.

وكان نادال توج بلقبين كبيرين من اصل ثلاثة هذا العام في استراليا ورولان غاروس قبل ان ينسحب قبل مباراته في الدور نصف النهائي لبطولة ويمبلدون ضد الاسترالي نيك كيريوس بداعي اصابة بالغة بتمزق في عضلات البطن ابعدته أكثر من شهر عن الملاعب.

وكان الروسي دانييل مدفيديف حامل اللقب والمصنف اول خرج بدوره في الدور الرابع بخسارته امام كيريوس.

وحسم الاميركي المجموعة الاولى في صالحه، لكن نادال نجح في معادلة الارقام في الثانية.

بيد ان الاميركي قدم عرضا رائعا في الثالثة ليتقدم 2-1.

وفي المجموعة الرابعة نجح نادال في كسر ارسال منافسه ليتقدم 3-1 لكن تيافو ادرك التعادل 3-3 ثم فاز بالاشواط الثلاثة التالية ايضا ليحسم المباراة في 3 ساعات و30 دقيقة.

بلغ الروسي اندري روبليف الدور ربع النهائي بسهولة بفوزه على البريطاني كاميرون نوري 6-4 و6-4 و6-4.

وسبق لروبليف ان بلغ هذا الدور في البطولة الاميركية مرتين عامي 2017 و2020، وهو سيلتقي تيافو في مباراة ثأرية له لأن الاميركي اقصاه من الدور الثالث من فلاشينغ ميدوز العام الماضي في مباراة ماراتونية من 5 مجموعات.

وحقق الروسي نجاحات عدة منذ مطلع الموسم الحالي بتتويجه بطلا لثلاث دورات في مرسيليا ودبي وبلغراد، كما بلغ ربع النهائي في بطولة رولان غاروس في حزيران/يونيو الماضي.

وخلافا لمباراته مع الكندي دينيس شابوفالوف في الدور السابق حيث احتاج الى جولة فاصلة في مباراة من 5 مجموعات استمرت أكثر من اربع ساعات، لم يجد روبليف اي صعوبة في تخطي نوري بثلاث مجموعات مقابل لا شيء حين نجح في كسر ارسال منافسه مرة في كل مجموعة لينهي المباراة في ساعتين و26 دقيقة.

وقال روبليف بعد المباراة "لعبت مباراة جيدة. نجحت في حسم الامور في ثلاث مجموعات وانا سعيد للغاية".

واضاف "انا وكاميرون نعرف بعضنا البعض جيدا منذ فترة طويلة وكان يتعين علي بذل قصارى جهدي لكي اتخطاه".

وفي فئة السيدات، عانت البولندية ايغا شفيونتيك المصنفة اولى عالميا، من بداية صعبة في مواجهة الالمانية المغمورة يوله نيماير المصنفة 100 على مستوى العالم، فخسرت المجموعة الاولى 2-6 قبل ان تفوز بالمجموعتين الثانية والثالثة 6-4 و6-صفر لتصبح اول لاعبة من بولندا تبلغ ربع نهائي فلاشينغ ميدوز.

وقال شفيونتيك (21 عاما) "انا راضية تماما. انها المرة الاولى التي ابلغ فيها ربع النهائي في نيويورك وانا فخورة جدا بذلك".

في المقابل، لم تكن نيماير قد فازت بأي مباراة على الملاعب الصلبة في مسيرتها قبل خوض البطولة الاميركية.

نجحت الالمانية التي بلغت ربع نهائي ويمبلدون قبل شهرين في كسر ارسال البولندية في الشوطين الاول والسابع من المجموعة الاولى لتحسمها في صالحها.

ثم كسرت ارسال البولندية في مطلع المجموعة الثانية لكن الاخيرة تمكنت من قلب الامور في صالحها قبل ان تجهز على منافستها في الثالثة 6-صفر.

وتلتقي شفوينتيك في ربع النهائي مع الاميركية جيسيكا بيغولا المصنفة ثامنة الفائزة على التشيكية المخضرمة بترا كفيتوفا 6-3 و6-2 في ساعة و9 دقائق فقط.

وسيطرت بيغولا تماما على مجريات اللعب ونجحت في كسر كفيتوفا الفائزة مرتين ببطولة ويمبلدون عامي 2011 و2014 3 مرات في المجموعة الاولى مقابل كسر واحد لمنافستها لتفوز بالمجموعة 6-3.

وتقدمت كفيتوفا في الثانية 2-صفر، لكن رد الاميركية جاء قاسيا من خلال فوزها بستة اشواط تواليا لتحسم المباراة في صالحها محققة فوزها الاول على منافستها في 3 مباريات جمعت بينهما.

وسبق لبيغولا ان بلغت ربع النهائي ايضا في بطولتي استراليا ورولان غاروس هذا العام ايضا.