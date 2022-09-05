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نيويورك : بلغ الروسي اندري روبليه الدور ربع النهائي بسهولة بفوزه على البريطاني كاميرون نوري 6 4 و6 4 و6 4 الاثنين في بطولة فلاشينغ ميدوز، آخر البطولات الاربع الكبرى ضمن الغراند سلام في كرة المضرب.

وسبق لروبليف ان بلغ هذا الدور في البطولة الاميركية مرتين عامي 2017 و2020، وهو سيلتقي الفائز من مباراة الاسباني رافايل نادال المصنف ثالثا والاميركي فرنسيس تيافوي والتي تقام لاحقا.

وحقق الروسي نجاحات عدة منذ مطلع الموسم الحالي بتتويجه بطلا لثلاث دورات في مرسيليا ودبي وبلغراد، كما بلغ ربع النهائي في بطولة رولان غاروس في حزيران/يونيو الماضي.

وخلافا لمباراته مع الكندي دينيس سابوفالوف في الدور السابق حيث احتاج الى جولة فاصلة في مباراة من 5ل مجموعات استمرت أكثر من اربع ساعات، لم يجد روبليف اي صعوبة في تخطي نوري بثلاث مجموعات مقابل لا شيء حين نجح في كسر ارسال منافسه مرة في كل مجموعة لينهي المباراة في ساعتين و26 دقيقة.

وقال روبليف بعد المباراة "لعبت مباراة جيدة. نجحت في حسم الامور في ثلاث مجموعات وانا سعيد للغاية".