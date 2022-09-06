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نيويورك: بلغت البيلاروسية أرينا سابالينكا المصنفة سادسة عالمياً الدور ربع النهائي من بطولة الولايات المتحدة المفتوحة، آخر البطولات الأربع الكبرى لكرة المضرب، للعام الثاني توالياً حيث تواجه التشيكية كارولينا بليشكوفا (22) وصيفة نسخة عام 2016.

وفازت سابالينكا (24 عاماً) الساعية إلى لقبها الأوّل هذا العام على الأميركية دانيال كولينز (19) التي وصلت إلى نهائي النسخة الأخيرة من بطولة أستراليا الكبرى مطلع هذا العام بنتيجة 3-6 و6-4 و6-2.

وأكدت سابالينكا تفوقها على كولينز مع رابع انتصار لصالحها في نفس عدد المواجهات التي جمعت بينهما، علماً أنها كانت فازت على منافستها في الدور الأول في فلاشينغ ميدوز عام 2018 والعام الماضي في الدور الثالث.

وقلبت البيلاروسية تأخرها بمجموعة ونجحت في التغلب على اصابة في قدمها لتحسم المباراة لصالحها والتي شهدت ارتكاب اجمالي 20 خطأ مباشراً، منها 12 لكولينز.

مباراة متقاربة

وضربت سابالينكا موعداً في ربع النهائي مع بليشكوفا التي عانت في وقت سابق للفوز على مواطنة الأولى فيكتوريا أزارينكا (26) بنتيجة 7-5 و6-7 (5-7) و6-2.

وتأهلت التشيكية البالغة 30 عاماً إلى ربع نهائي فلاشينغ ميدوز للمرة الخامسة.

وقبل مواجهة ثمن النهائي كان التعادل سيد الموقف بين اللاعبتين في المواجهات بينهما، اذ فازت كل واحدة منهما بأربع مباريات، قبل أن تتفوق التشيكية التي بدت أكثر عدوانية (35 ضربة ناجحة مقابل 46) وحسمت اللقاء لصالحها بعد 3 ساعات.

قالت بليشكوفا عن منافستها عقب نهاية المباراة "فيكتوريا لاعبة كبيرة وخطيرة جداً. كانت المباراة متقاربة جداً والنقاط طويلة. لم يكن الامر سهلاً".