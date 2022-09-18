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برلين : ظفر المنتخب الإسباني لكرة السلة بكأس أوروبا للمرة الرابعة في تاريخه بعد أعوام 2009، 2011 و2015، بفوزه على نظيره الفرنسي بنتيجة 88 76 في المباراة النهائية في برلين الأحد.

واعتمد منتخب "لا روخا" على الأخوين خوانشو وويلي هيرنانغوميس (27 و14 نقطة توالياً) للفوز بفريق متجدد إلى حد كبير مقارنة بذلك الذي توّج بطلاً للعالم في العام 2019.

وبعدما تأخر 47 37 في الشوط الأول من المباراة، فشل المنتخب الفرنسي وصيف بطل أولمبياد طوكيو بالعودة في الشوط الثاني لتحقيق ثاني ألقابه الأوروبية بعد العام 2013.