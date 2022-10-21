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برلين: يستقبل بوروسيا دورتموند ضيفه شتوتغارت السبت ضمن منافسات المرحلة الـ 11 من الدوري الألماني لكرة القدم، على وقع كلمات مدربه إدين ترزيتش الذي طالب لاعبيه بمزيد من "النضوج" وإيجاد "الحافز" للحؤول دون موسم جديد مخيب للآمال.

اشتكى ترزيتش برغم فوز فريقه على هانوفر من الدرجة الثانية 2-صفر ليضمن تأهله إلى ثمن نهائي مسابقة الكأس المحلية الأربعاء، من أن الفريق "لا يتعلم من أخطائنا" ويبدو أنه يفتقد للرغبة الضرورية وما يحتاجه لدخول دائرة الصراع على الألقاب.

قال المدرب الكرواتي الأصل "تأخذ شكلاً من أشكال التحفيز الذاتي، (دافع) يحتاجه اللاعبون لتبديل أنفسهم".

وأضاف "الأمر ليس كما لو كان يحدث عمداً. لكن ما ينقصنا هو أننا لا نقاوم".

لم يعد أمام دورتموند، ثامن الترتيب مع 16 نقطة والذي لم يفز في مبارياته الثلاث الاخيرة في الدوري، ترف إهدار النقاط، فخسارة جديدة أمام شتوتغارت ستجعل النادي "الأصفر والأسود" يتأخر عن غريمه التقليدي بايرن ميونيخ حامل اللقب في المواسم العشرة الماضية وثاني الترتيب بفارق 6 نقاط وعن أونيون برلين المتصدر بفارق 10، بحال فوزهما على هوفنهايم وبوخوم توالياً، وذلك قبل انقضاء أقل من ثلث المراحل.

تراجع دورتموند

وفي مقارنة سريعة مع المرحلة ذاتها من الموسم الماضي، احتل دورتموند المركز الثاني مع 24 نقطة ومع فارق أهداف لصالحه (+12)، ولكنه حالياً تراجع للمركز الثامن مع فارق أهداف ضده (-1).

وافق المدير الرياضي في دورتموند سيباستيان كيل على ما قاله مدربه، مصرحاً لوكالة فرانس برس الأربعاء "علينا أن نعود إلى الطريق الصحيح سريعاً".

وتابع "أظهرنا في الأسابيع الأخيرة انه بإمكاننا أن نكون أفضل".

احتاج دورتموند إلى الدفع بلاعبه الشاب الانكليزي جود بيلينغهام من على مقاعد البدلاء لحسم الفوز أمام هانوفر المتواضع، بعدما حصل ابن الـ 19 عاماً على ركلة جزاء نفذها بنفسه بعد 10 دقائق من دخوله إلى أرض الملعب في الشوط الثاني.

قال كيل "بالطبع، من الجيد أن تدفع بجود بيلينغهام من على مقاعد البدلاء"، مضيفاً "كنا نرغب في ابقائه خارجاً لفترة أطول، لكنه أظهر لنا لماذا يلعب كثيراً" هذا الموسم.

من ناحيته، يمر شتوتغارت الرابع عشر (8 نقاط) بمرحلة جيدة، اذ سجل 10 أهداف واهتزت شباكه مرة واحدة فقط في مباراتيه الاخيرتين منذ اقالة مدربه الأميركي بيليغرينو ماتاراتسو.

وعلى الرغم من أن شتوتغارت ما زال في طور البحث عن مدرب جديد، إلا أن مديره الرياضي سفن ميسلينتا الذي شغل المنصب ذاته مع دورتموند لفترة 11 عاماً قبل انتقاله إلى أرسنال الانكليزي عام 2017، قال إن المستوى القوي الذي ظهر به الفريق بإشراف مايكل فيمر هو "مشكلة جميلة" وأن المدرب الموقت سيبقى ضمن الطاقم التدريبي "حتى لو تم التعاقد مع مدرب آخر".

فوز رابع توالياً لبايرن؟

في المقلب، يأمل بايرن مونيخ في تحقيق فوزه الثاني توالياً في "بوندسليغا" والرابع توالياً في مختلف المسابقات منذ تعادله أمام دورتموند 2-2 في المرحلة التاسعة من الدوري، وذلك عندما يحلّ ضيفاً على هوفنهايم الرابع (17 نقطة) في قمة هذه المرحلة السبت أيضاً.

ويأمل بايرن أن يستعد بأفضل طريقة ممكنة لاستحقاقه الأوروبي المنتظر أمام مضيفه برشلونة الاسباني الاربعاء في الجولة الخامسة من دور المجموعات لمسابقة دوري أبطال أوروبا، علماً أن النادي البافاري ضمن تأهله إلى ثمن النهائي بتصدره مجموعته الثالثة بالعلامة الكاملة (12 نقطة).

وبعد رحيل المهاجم البولندي روبرت ليفاندوفسكي عن بافاريا مطلع الموسم الجديد، تناسى الجميع أن بايرن يملك مهاجماً بصفات الرقم 9 وهو المتألق في الفترة الأخيرة الكاميروني إريك ماكسيم تشوبو-موتينغ.

ومنذ أن عاد ببطء من جراحة حصوات الكلى وإصابة في الفخذ، سجل مهاجم باريس سان جرمان الفرنسي وستوك سيتي الانكليزي السابق ثلاثة أهداف في آخر مباراتين له.

والأهم من ذلك بالنسبة لبايرن، أثبت الكاميروني أنه هدافًا ورابطًا في خط الهجوم، مما جعل بايرن أكثر خطورة وأكسبه سمة عدم قدرة الفرق المنافسة على التنبؤ بما سيقوم به.

تأثير المهاجم

أثنى المدير الرياضي لبايرن لاعبه السابق البوسني حسن صالحميدجيتش على تشوبو-موتينغ بعد تسجيله هدفين من خماسية الفوز على أوغسبورغ 5-2 الأربعاء في مسابقة الكأس، قائلاً "نعرف ماذا لدينا بشخصه"، فيما أقرّ المدرب يوليان ناغلسمان الذي سيواجه فريقه السابق هوفنهايم انه "سعيد لانه متواجد معنا".

ولعل أفضل وصف لتأثير هذا المهاجم المولود في مدينة هامبورغ على الفريق جاء على لسان نظيره الشاب جمال موسيالا الذي قال ببساطة إن اللعب مع "تشوبو" كان "ممتعاً حقاً".

وللمدرب ناغلسمان قصة، فهو كان في سن الـ 28 عاماً عندما تسلم زمام المهام الفنية في هوفنهايم ما جعله صاحب الرقم القياسي لأصغر مدرب في "بوندسليغا"، وحالياً هو في سن الـ 35 عاماً مع اقتراب المواجهة المنتظرة.

تحتدم المنافسة هذا الموسم في الدوري، اذ تفصل 4 نقاط فقط بايرن ميونيخ الثاني (19) عن ماينتس الحادي عشر (15)، فيما يبتعد أونيون برلين الذي يحلّ ضيفاً على بوخوم متذيل القاع الأحد في مباراة سهلة على الورق للمتصدر، بفارق 4 نقاط أخرى عن بايرن.