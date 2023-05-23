قراؤنا من مستخدمي تويتر

يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال حسابنا على تويتر

إضغط هنا للإشتراك



روما: عبّر مدرب يوفنتوس الإيطالي ماسيميليانو أليغري عن انزعاجه بعد العقوبة الجديدة المفروضة على فريقه، بحسم 10 نقاط من رصيده الإثنين بسبب الاحتيال ونشاط مالي غير مشروع، وأمل في أن "تنتهي هذه القصة".

قال أليغري بعد خسارة يوفنتوس أمام إمبولي 1-4 في ختام منافسات المرحلة 36 من الدوري لشبكة "دازون" للبث التدفقي "فليقرروا أين يجب أن يكون يوفنتوس وليعلمونا. هو عذاب، عدم احترام لأولئك الذين يعملون ولكل من اللاعبين والمدربين. إنه أمر لا يصدق. هذا يكفي".

وبات فريق "السيدة العجوز" مهدداً بعدم التأهل إلى دوري أبطال أوروبا في الموسم المقبل بعد تلقيه عقوبة جديدة بحسم 10 نقاط بالتزامن مع خسارته في إمبولي، ليتراجع من المركز الثاني إلى السابع برصيد 59 نقطة، متأخراً بفارق خمس نقاط عن ميلان صاحب المركز الرابع الأخير المؤهلة إلى المسابقة القارية الأم.

قال المدرب "على أرض الملعب، يظل يوفنتوس في المركز الثاني، ويجب أن يظل هذا واضحاً (...). ثم، هذه الأمسية، كان يمكننا أن نفعل ما هو أفضل، لكن الظروف كانت خاصة".

وأضاف "لن ألوم اللاعبين. يمكنني أن أؤكد لكم أن الوضع لم يكن سهلاً بالنسبة لهم (...). هو وضع غير طبيعي وسريالي، لكنهم بذلوا قصارى جهدهم" و"قبل ربع ساعة من المباراة، كنا نحتل المركز الثاني، ثم انتهى بنا الأمر برصيد 59 نقطة (المركز السابع). أتقبل كل الانتقادات، لكن الأمر مختلف عندما تخوض مباراة وانت في المركز الثاني، متقدماً بفارق 5 نقاط عن ميلان الخامس، وعندما يتوجب عليك الفوز وتقليص تأخرك مجدداً".

وختم أليغري قائلاً قبل المواجهة المرتقبة ضد "روسونيري" الأحد في المرحلة 37 ما قبل الأخيرة "من الطبيعي أن تنهار عقلياً، عليك أن تستريح ليوم أو يومين، وإلا فإن الأمر سيكون أصعب من أي وقت مضى أمام ميلان".