بغداد: أعلن الاتحاد العراقي لكرة القدم الاثنين غياب المدافع الدولي أمجد عطوان عن قائمة "أسود الرافدين" في نهائيات كأس آسيا 2023 لكرة القدم والتي تنطلق الشهر الحالي في قطر، غداة تعرضه لاصابة.

وكان عطوان (26 عاما) لاعب الشمال القطري السابق وزاخو الحالي تعرض لاصابة خلال مواجهة الكهرباء ضمن منافسات الدوري المحلي الأحد.

وذكر الاتحاد العراقي عبر موقعه الرسمي "بات في حكم المؤكد غياب لاعب المنتخب الوطني أمجد طوان عن قائمة أسود الرافدين في كأس آسيا بعد تعرضه لاصابة في مباراة فريقه زاخو أمام الكهرباء ضمن منافسات الدوري".

وتابع "قرر المدير الفني للمنتخب (الإسباني) خيسوس كاساس استدعاء لاعب أربيل أكام هاشم ليحل محل عطوان في الحدث الاسيوي".

وبتأكيد غياب أبرز مدافعيه، تعرض المنتخب العراقي لضربة معنوية قوية لما يتمتع به هذا اللاعب من قدرات ومهارات دفاعية كبيرة وقدرات على التسجيل أيضاً يعوّل عليها الجهاز الفني.

ويتوجه المنتخب العراقي إلى العاصمة الاماراتية أبو ظبي الثلاثاء للدخول في معسكر استعدادي ضمن برنامج تحضيراته للمشاركة في منافسات كأس آسيا في قطر، يخوض خلاله ودية أمام نظيره الكوري الجنوبي في السادس من الشهر الحالي قبل انتقاله الى العاصمة الدوحة في الثامن منه.