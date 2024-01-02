بريزبين (أستراليا) : حقق الإسباني رافايل نادال عودة موفقة إلى ملاعب كرة المضرب بعد غياب لنحو سنة بسبب الإصابة، إثر فوزه السهل الثلاثاء على النمسوي دومينيك تيم 7 5 و6 1 في الدور الأول من دورة بريزبين الأسترالية.

وأظهر نادال (37 عاماً)، حامل لقب 22 بطولة كبرى والمصنّف أول عالمياً سابقاً، لمساته الرائعة، أمام مدرجات ممتلئة في قاعة بات رافتر.

وكان نادال ابتعد عن المنافسات منذ خسارته في الدور الثاني من بطولة أستراليا المفتوحة في 18 كانون الثاني/يناير 2023، لإصابة في وركه أجبرته على الخضوع لجراحتين والنزول إلى المركز 672 عالمياً، إذ يشارك في بريزبين ببطاقة دعوة.

وأثيرت تكهنات حول اقتراب اعتزاله اللعب، لكنه ترك الباب مفتوحاً للمشاركة في موسم 2024، سيكون على الأرجح الأخير له بعد مسيرة زاخرة.

وكان اللاعب المخضرم خاض مباراة في الزوجي إلى جانب مواطنه مارك لوبيس، خسرها الأحد أمام الأستراليين جوردان تومسون وماكس بورسيل.