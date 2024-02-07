لندن: داوى تشلسي جراحه في الدوري الانكليزي لكرة القدم بفوزه على مضيفه أستون فيلا 3 1 الأربعاء في مباراة معادة ضمن الدور الرابع من مسابقة الكأس.

وسجل أهداف تشلسي كل من كونور كالاغر (11) والسنغالي نيكولاس جاكسون (21) والارجنتيني إنسو فرنانديس (54)، فيما سجل الفرنسي موسى ديابي هدف أستون فيلا (90+1).

وكانت المباراة الاولى على ملعب ستامفورد بريدج انتهت بالتعادل السلبي في 26 كانون الثاني (يناير).

ويلعب تشلسي في ثمن النهائي مع ليدز يونايتد الفائز على بليموث أرغايل 4 1 بعد التمديد في مباراة معادة جمعت بين فريقين من تشامبيونشيب.

ويعاني تشلسي في الدوري حيث تلقى خسارتين قاسيتين أمام ليفربول 1 4 وولفرهامبتون 2 4، ما دفع زوجة المدافع البرازيلي تياغو سيلفا إلى المطالبة عبر وسائل التواصل الاجتماعي باقالة المدرب الأرجنتيني ماوريسيو بوكيتينو قبل أن تعتذر لاحقاً.

وأنفق النادي أكثر من 1.25 مليار دولار على الانتقالات منذ استحواذ تود بوهلي على النادي في أيار (مايو) 2022، من دون نتائج تذكر حيث يحتل فريق "بلوز" المركز الحادي عشر برصيد 31 نقطة متأخراً بفارق 20 نقطة عن ليفربول المتصدر.

من ناحيته، وبعدما تعرض لخسارته الاولى على أرضه هذا الموسم في الدوري أمام نيوكاسل 1 3 في المرحلة الثانية والعشرين، ردّ أستون فيلا بفوز ساحق بخماسية نظيفة على شيفليد يونايتد 5 0، ليحتل المركز الرابع الاخير المؤهل إلى مسابقة دوري أبطال أوروبا في الموسم المقبل (46 نقطة).

وأجرى بوكيتينو ثلاثة تغييرات مقارنة مع التشكيلة التي خسرت أمام ولفرهامبتون، فأبقى الثلاثي سيلفا ورحيم سترلينغ والفرنسي كريستوفر نكونكو على مقاعد البدلاء، وزج بكل من بنوا بادياشيل ونوني مادويكي وجاكسون.

وافتتح تشلسي، المتوج باللقب 8 مرات آخرها عام 2018، التسجيل بعد هجمة بدأها غالاغر وانهاها بتسديدة من داخل المنطقة بقدمه اليمنى بعد تمريرة عرضية من جاكسون (11)، قبل أن يضاعف الاخير النتيجة بعد 10 دقائق برأسه اثر لعبة جماعية.

وأضاف تشلسي الثالث في الشوط الثاني، عبر فرنانديس من ركلة حرة ساحرة استقرت على يمين مواطنه الحارس إيميليانو مارتينيس (54).