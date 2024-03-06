مدريد: يبدو أو الاسبان مثل غيرهم في أوروبا والغرب، يرفعون شعاراً ويعملون بع طوال الوقت، هذا الشعار يقول: "حقيقتان في الحياة لا ثالث لهما.. الموت والضرائب"، وهو الأمر الذي دفع النيابة العامة في اسبانيا "الأربعاء" إلى المطالبة بسجن الإيطالي كارلو أنشيلوتي المدير الفني لفريق ريال مدريد 5 سنوات، وتحديداً أربع سنوات وتسعة أشهر، بتهمة التهرب الضريبي.

التهرب قيمته مليون يورو

وأشارت النيابة في بيان لها نقلت تفاصيله صحيفة "ماركا" المدريدية، إلى أنها تطالب بالسجن أربع سنوات وتسعة أشهر لمدرب ريال مدريد، و البالغ 64 عاماً، والمتهم بالتهرب من دفع أكثر من مليون يورو عامي 2014 و2015، لعدم اعلانه عن إيرادات حقوق استثمار صورته، والتلاعب من أجل إخفاء مكاسبه من حقوق الصورة، خاصة فيما يتعلق بمقر إقامته، والثابت أنه مدريد، ولكنه حاول التلاعب والتهرب في هذا الجانب.

بداية الأزمة

كانت محكمة جزاء مدريد قد أحالت أنشيلوتي إلى الحكم صيف 2023، بعد ثلاث سنوات من التحقيق. وحسب النيابة العامة، لم يتم تحديد موعد المحاكمة، وأوضح الادعاء في بيانه أنه رغم إعلان أنشيلوني أنه خاضع للضرائب في إسبانيا وبأن مقر إقامته هو مدريد، إلا أنه لم يعلن في كشفه الضريبي سوى عن عائداته و دخله من ريال مدريد، أي الرواتب والمكافآت، وليس إيرادات حقوق صورته، أي الدخل القادم من الإعلانات والنشاط الخاص به.

تلاعب وتهرب وتضليل

وأضافت النيابة أن هذا الإغفال كان متعمداً من جانب المدرب الإيطالي ولجأ كذلك إلى شبكة من الشركات للتلاعب في حقوق صورته، ونقل هذه الحقوق لكيانات "غير موجودة واقعياً"، مقرها خارج إسبانيا، والهدف هو تضليل السلطات الضريبية في إسبانيا.

مسيرة تدريبية براقة

تولى أنشيلوتي تدريب ريال مدريد في 2013، ثم رحل في نهاية موسم 2015 لتدريب بايرن ميونيخ، ثم قاد نابولي الايطالي وإيفرتون الانكليزي، وعاد من جديد إلى ريال مدريد في عام 2021، و أحرز لقب دوري أبطال أوروبا أربع مرات، ثنائيةمع ميلان ومثلها مع ريال مدريد. كما أحرز بطولات الدوري في كل مكان، وتحديداً في اسبانيا مع ريال مدريد، وإيطاليا مع ميلان، وكذلك رفقة تشلسي الإنكليزي، وفي ألمانيا مع بايرن ميونيخ وبار، وفي فرنسا عن طريق باريس سان جرمان.

ما هو موقف ريال مدريد؟

يتمتع ريال مدريد بمكانة خاصة في اسبانيا، كما أن رئيس النادي فلورنتينو بيريز هو أحد أكثر الشخصيات نفوذاً في اسبانيا، ولكن على الرغم من ذلك لن يتدخل النادي من قريب أو بعيد في قضية أنشيلوتي، فالأمر يعنيه هو شخصياً، وليس في مقدور النادي مساعدته، بل إنه في حال تمت إدانته بصورة نهائية، فسوف يتعين على الريال أن ينتصر للقيم الأخلاقية، ويحترم القانون في المقام الأول، ومن المعروف أن التهرب الضريبي من أكثر الجرائم التي تلحق العار بمن يرتكبها في المجتمعات الغربية.