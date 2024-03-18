انديان ويلز (الولايات المتحدة) : جدد الإسباني كارلوس ألكاراس، المصنف ثانياً عالمياً، تفوقه على الروسي دانييل مدفيديف الرابع واحتفظ بلقب دورة إنديان ويلز لماسترز الألف نقطة في كرة المضرب، وذلك بفوزه عليه 7 - 6 (7 - 5) و6 - 1.

وسبق للاعبين أن تواجها في نهائي العام الماضي حين خرج الإسباني البالغ 20 عاماً منتصراً 6 - 3 و6 - 2، قبل أن يكرر السيناريو الأحد ليرفع عدد انتصاراته أمام الروسي الى خمسة من أصل ثماني مواجهات.

ودخل ألكاراس أولى دورات الماسترز الألف نقطة للموسم بسجل متواضع في 2024 حيث حقق ستة انتصارات فقط من أصل تسع مباريات، لكنه بدا أنه استعاد في إنديان ويلز شيئاً من المستوى الذي خوله في أيلول (سبتمبر) 2022 وعقب فوزه ببطولة فلاشينغ ميدوز أن يصبح عن 19 عاماً و4 أشهر و6 أيام أصغر متصدر لتصنيف المحترفين.

لقب خامس في الماسترز

وعاد الإسباني الشاب الى منصة التتويج لأول مرة منذ فوزه بلقب بطولة ويمبلدون الإنكليزية العام الماضي، رافعاً عدد ألقابه في دورات الماسترز الألف نقطة الى خمسة، لكنه الأول له فيها منذ دورة مدريد في أيار (مايو) 2023 (أخفق في المشاركات الخمس التالية).

وقال ألكاراس إن "الفوز بالدورة يعني الكثير لي بسبب الأسبوع الذي سبقها حيث ساورتني الشكوك بشأن كاحلي" الذي أجبره على الانسحاب من مشاركته الأخيرة قبل إنديان ويلز في دورة ريو دي جانيرو البرازيلية.

وأقر "لم أكن مرتاحاً بشأن كاحلي، وبالتالي كان هناك الكثير من الشكوك. لكن ما أن دخلت أرضية الملعب في الدور الأول، حتى بدأ شعوري بالتحسن".