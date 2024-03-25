ميونيخ (ألمانيا) : شدّد مدرب منتخب ألمانيا يوليان ناغلسمان إلى أهمية عدم الشعور بـ "هيستيريا" بعد الفوز على نظيره الفرنسي 2 - 0 في مباراة ودية السبت قبل ثلاثة اشهر من انطلاق كأس أوروبا التي تستضيفها المانيا.

وقال ناغلسمان (36 عامًا) في مؤتمر صحافي عشية مواجهة هولندا في ودية ثانية "في كرة القدم عليك دائما دعم هذه العروض، يمكن أن تكون ضربة واحدة استثنائية، يمكن ان يكون الامر جميلا لكن علينا أن نواصل طريقنا".

قدّم "دي مانشافت" اداء رفيعا بمواجهة المنتخب الفرنسي وصيف بطل العالم، ليستعيد نغمة الفوز بعد عام 2023 كارثي هو الأسوأ له منذ عام 1964.

ترك هذا الفوز رهجة كبيرة لدى الجمهور الالماني بعد ان حقق منتخبه ثلاثة انتصارات فقط من اصل 11 خلال العام الفائت.

وتلقت ألمانيا خسارتين وديتين امام تركيا (2 - 3) والنمسا (0 - 2) في الشهر الاخير من العام الماضي.

وتابع ناغلسمان "لا اريد ان نقع في فخ الهيستيريا".

مجرد خطوة

وأردف "يتعيّن على الفريق ان يبقي الامور في نصابها. خضنا مباراة رائعة. نعلم تماما انّها الخطوة الاولى، الآن يجب ان نقوم بخطوة ثانية. لا يمكننا ان نسمح بأن نسقط غدا".

وتابع "الفائدة وراء هذه البهجة تكمن في اننا استعدنا بعض الدعم من جمهورنا. من هذه الناحية، نعم، يمكننا ان نعوّل عليها. لكن كي نقول ان كل شيء أصبح مذهلا، كلا. يجب ان نتابع على المنوال نفسه".

وبعد مواجهة هولندا المرتقبة في فرانكفورت الثلاثاء، سيخوض بطل العالم اربع مرات مواجهتيه الوديتين الاخيرتين قبل اسبوعين من كأس أوروبا بمواجهة أوكرانيا واليونان.