ليون : عاد المنتخب الألماني بإنتصار ودي على مضيفه الفرنسي وصيف بطل العالم بنتيجة 2 - 0 وباحد أسرع الاهداف الدولية سجله فلوريان فيرتز، في انذار شديد اللهجة لمنافسيه وذلك قبل ثلاثة أشهر من استضافته نهائيات كأس أمم أوروبا لكرة القدم.

في ليون، افتتح لاعب وسط باير ليفركوزن فيرتز التسجيل بعد 8.5 ثوان من صافرة البداية من تسديدة صاروخية اثر تمريرة من توني كروس العائد من اعتزاله الدولي بعد كأس أوروبا 2021.

وهو ثاني أسرع هدف في تاريخ المنتخب الالماني منذ هدف لوكاس بودولسكي بعد 7 ثوانٍ في مرمى الاكوادور عام 2013.

وحسب موقع "أوبتا" للاحصائيات، هي المرة الثالثة فقط في تاريخ منتخب "الديوك" تهتز فيها شباكه بهدف في الدقيقة الأولى من المباراة بعد مباراتيه أمام هولندا عام 1923 وإنكلترا في حزيران/يونيو 1982 (سجل بريان روبسون بعد 27 ثانية من صافرة البداية).

وضاعف مهاجم تشلسي الانكليزي كاي هافيرتس النتيجة مطلع الشوط الثاني بتمريرة جمالا موسيالا (49).

عودة الألمان

والتقط المنتخب الألماني انفاسه بعد فترة سيئة للغاية حيث فاز في 3 مباريات فقط من أصل 11 خاضها في عام 2023، عقب خروجه من دور المجموعات لكأس العالم 2022 في قطر، مما دفع بالاتحاد الالماني لاقالة هانزي فليك الذي أصبح أول مدرب يُقال في تاريخ المنتخب. وحلّ مكانه مدرب بايرن ميونيخ السابق يوليان ناغلسمان.

واجرى الاخير سلسلة تغييرات لافتة على تشكيلة المنتخب من خلال استبعاد 11 لاعبا خاضوا النافذة السابقة في تشرين الثاني (نوفمبر) الماضي.

وخسر المنتخب الألماني مباراتيه الوديتين الاخيرتين امام تركيا (2 - 3) والنمسا (0 - 2)، ليستعيد نغمة الفوز في افضل توقيت له قبل اشهر قليلة من كأس أوروبا التي لم يحرز لقبها منذ العام 1996.

من جهته، خاض المدرب ديدييه ديشان المباراة بتشكيلة يتقدمها نجم باريس سان جرمان كيليان مبابي، فيما اعتمد على برايس سامبا لحراسة عرين الديوك للمباراة الثانية تواليا بعدما شارك أساسياً أمام اليونان (2 - 2) في الجولة العاشرة والاخيرة من تصفيات كأس أوروبا في تشرين الثاني/نوفمبر الماضي. وافتقد لخدمات مهاجمه أنطوان غريزمان بداعي الاصابة.

واستهل الالمان المباراة بهدف فيرتز الصاعق، وسيطروا على الوسط وهدّدوا مرمى سامبا.

مبابي يحاول دون جدوى

وحاول مبابي الردّ من خلال اختراقة على الجهة اليسرى صوب منطقة الجزاء، فسدد كرة فوق الحارس مارك اندريه تير شتيغن الذي حافظ على مركزه الاساسي بعدما افسدت الاصابة عودة مانويل نوير الى المنتخب بعد طول انقطاع، لكنّ حارس برشلونة الاسباني كان لها بالمرصاد (25).

وكرّر اصحاب الارض المحاولة عن طريق أدريان رابيو لكنّ تسديدته مرّت فوق المرمى (35).

وضرب المنتخب الالماني من جديد بهدف هافيرتس (49)، قبل ان تتوالى الفرص الالمانية عبر فيرتز، فيما تصدى الحارس سامبا على دفعتين لمحاولتي البديلين توماس مولر ثمّ دينيز أونداف (80)، لتنتهي المباراة بسقوط المنتخب الفرنسي للمرة الاولى على أرضه في عشر مباريات.

وتستضيف ألمانيا نظيرتها هولندا في ودية اخرى الثلاثاء، فيما تلعب فرنسا مع تشيلي في مرسيليا في اليوم ذاته.