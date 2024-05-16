باريس: قدم النجم الفرنسي كيليان مبابي الخميس في باريس، تمثاله الشمعي بملعب حديقة الأمراء معقل باريس سان جيرمان، وسوف يتم نقل التمثال إلى متحف مدام توسو في برلين، تزامناً مع نهائيات بطولة يورو 2024.

وتقام بطولة اليورو "أمم أوروبا 2024" خلال الفترة من 14 حزيران (يونيو) حتى 14 تموز (يوليو)، وسيكون كيليان مبابي متواجدًا هناك، بل إنه سيكون النجم للبطولة من الناحية الإعلامية، وكذلك جماهيرياً، انتظاراً للعطاء الكروي له مع منتخب فرنسا، ولكنه يظل مرشحاً فوق العادة للتألق قياساً بقدراته الاستثنائية، وتأثيره الذي لا مثيل له في عالم كرة القدم خلال الحقبة الحالية.

كان النجم الفرنسي، والمهاجم الباريسي، الذي يقترب من الالتحاق بريال مدريد، حاضراً في هذا الحدث أمام الجمهور ولفيف من الصحفيين لرفع الستار على التمثال الشمعي، الذي كان يرتدي زي منتخب فرنسا.

يشبه مبابي أكثر منه!

"إنه يشبه كيليان أكثر مني!".. كلمات ساخرة ولكنها حقيقية قالها مبابي، قبل أن يلقي كلمة قصيرة باللغة الإنكليزية تحدث فيها عن رغبته في الفوز باليورو هذا الصيف مع منتخب فرنسا.

وتابع: "إنه بكل هذه الدقة، مما يجعله يسمح لي بالتواصل مع الناس، حتى لو كنت غائبا".

هل أنا في قائمة فرنسا؟

ووفقاً لصحيفة "ليكيب" الفرنسية تحدث مبابي بصورة فكاهية، وهو برفقة والده ويلفريد ومحاميته دلفين فيرهيدن وعدد قليل من أعضاء الوفد المرافق له خلال مراسم تدشين التمثال الشمعي، وتحدث بشأن إعلان ديدييه ديشامب المدير الفني لمنتخب فرنسا عن قائمة يورو 2024، وقال بلغة إنكليزية لا تشوبها شائبة :"أنا في انتظار القائمة لأرى ما إذا كنت هناك"، في إشارة إلى مشاركته في بطولة "يورو 2024".

على أي فإن مشروع تمثال مبابي الشمعي تطلب 4 ساعات من التصوير الفوتوغرافي وتحليل الوجه والجسم، ثم أجاب مبابي بشكل خاص على بعض الأسئلة المهمة، وفي النهاية خرج التمثال بدقة تثير الدهشة، وكانت عبارة "يشبه كيليان أكثر من كيليان" في موضعها الصحيح.



