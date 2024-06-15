Landover (الولايات المتحدة) : قاد النجمان ليونيل ميسّي ولاوتارو مارتينيس المنتخب الأرجنتيني إلى فوزٍ وديّ سهلٍ على نظيره الغواتيمالي 4 1 الجمعة في ميريلاند، ضمن آخر الاستعدادات لكوبا أميركا لكرة القدم التي تنطلق في 20 حزيران/يونيو.

وعلى الرغم من التأخّر أوّلاً بهدف المدافع ليساندرو مارتينيس بالخطأ في مرمى فريقه (4)، عادل ميسي سريعاً (12) وأضاف لاوتارو مارتينيس الثاني من ركلة جزاء (39) مهدياً التقدّم قبل نهاية الشوط الأوّل.

وعاد لاوتارو إلى تسجيل الثالث (66) قبل أن يختم ميسي الرباعية (77) من دون أن يُستبدل لاحقاً.

وكان ميسي الفائز ثماني كراتٍ ذهبية دخل بديلاً في الدقيقة 56 خلال المباراة الودية السابقة التي فازت فيها الأرجنتين على الإكوادور 1 0 بهدف أنخل دي ماريا في شيكاغو الأحد.

وغاب المتوّج بلقب كأس العالم 2022 عن التهديف دولياً منذ مواجهة البيرو في تشرين الأوّل/أكتوبر 2023 حين سجّل ثنائية في التصفيات المؤهلة إلى كأس العالم 2026، قبل أن يصوم عن التسجيل في ثلاث مبارياتٍ أمام الأوروغواي، البرازيل والإكوادور، فيما لم يشارك في مواجهتين وديتين أمام السلفادور وكوستاريكا بسبب الإصابة.

وتبدأ الأرجنتين حاملة اللقب مشوارها في البطولة القارية ضد كندا في 20 حزيران/يونيو ضمن المجموعة الأولى التي تضم البيرو وتشيلي.