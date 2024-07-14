إيلاف من ميونيخ: اتخذ غاريث ساوثغيت المدير الفني لمنتخب انجلترا قبل ساعات من نهائي أوروبا أمام اسبانيا قراراً قد يصبح به بطلاً يحمله الانجليز فوق الأعناق في حال نجحت خطته، فقد قرر الدفع بلاعب اليونايتد لوك شو والذي كان غائباً قبل ذلك، ويبدو أنه سوف يكلفه بمراقبة النجم الاسباني الواعد لامين يامال، حيث يشتهر شو بقدراته الخاصة في الرقابة اللصيقة على أمهر اللاعبين.

وفي المقابل يعتمد الاسبان على التشكيلة المعتادة التي قدمت أفضل المباريات طوال مشوار البطولة القارية، وخاصة عناصر وسط الملعب بقيادة النجم الكبير رودري الذي يقوم بكافة الأدوار المؤثرة دفاعاً وهجوماً، فضلاً عن قدراته القيادية وتوجيهه المستمر لشباب المنتخب الاسباني.

تشكيلة اسبانيا:

- حراسة المرمى: سيمون

- خط الدفاع: كارفاخال- نورمان- لابورت- كوكوريلا

- خط الوسط: أولمو - رودري - رويز

- خط الهجوم: يامال - موراتا - ويليامز

تشكيلة انجلترا:

- حراسة المرمى: بيفكفورد

- خط الدفاع: ووكر - ستونز - جيهي

- خط الوسط: ساكا - ماينو- رايس - شو

- خط الهجوم: فودين - كاين - بيلينغهام