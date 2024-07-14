إيلاف من برلين: انتهى الشوط الأول من نهائي يورو 2024 بين اسبانيا وانجلترا بالتعادل السلبي 0-0 ولم يكن هناك الكثير من الأحداث المثيرة، سوى نجاح النجم الانجليزي لوك شو في إيقاف بل اخفاء لامين يامال.

المواجهة بين شو ويامال حدثت 8 مرات خلال الشوط الأول وفقاً لاحصائيات "إيلاف" ولم ينجح النجم الاسباني الواعد في المرور سوى مرة واحدة، مما يؤكد أن نجم مان يونايتد لوك شو كان كلمة السر في خطة المدرب غاريث ساوثغيت، خاصة أن الجميع شعروا بالمفاجأة من وجوده في التشكيلة الأساسية على العكس من المباريات الماضية.

وفيما يتعلق بأحداث الشوط الأول، فقد كان الانجليز أكثر تنظيماً من الناحية الدفاعية، فيما تميز الاسبان بكثرة المحاولات الهجومية، ولكن لم تكن هناك هجمات حقيقية تتميز بالخطورة، كما تميز ويليامز من الجانب الاسباني هجومياً، وكان أفضل كثيراً من النجم الواعد يامال.