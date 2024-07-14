إيلاف من مدريد: "الرابعة هنا".. "أوروبا لها ملك واحد".. "اسبانيا وحدها تتربع على عرش أوروبا".. "العرش الأوروبي لنا من جديد".. "لا أحد فوق اسبانيا".. بهذه العناوين التي تفيض فخراً وفرحاً زفت صحافة الاسبان منتخبها بطلاً ليورو 2024، بجدارة واستحقاق.

صحيفة "ماركا" المدريدية الشهيرة، عنونت عبر موقعها الالكتروني :"أوروبا لها ملك واحد"، في إشارة إلى التربع الاسباني بجدراة على عرش أوروبا للمرة الرابعة، والعنوان لا يترتبط بالتتويج باللقب هذه المرة فحسب، كما أضافت الصحيفة :"الرابعة هنا.. اسبانيا على عرش أوروبا من جديد".

لا أحد فوق اسبانيا

أما صحيفة "آس" فعنونت :"لا أحد فوق اسبانيا" في إشارة إلى الانفراد بالرقم القياسي للتويج باللقب القاري، وهو 4 مرات، وبالنظر إلى أن هذا الجيل يملك عناصر شابة صغيرة، فسوف تكون مهمة منتخبات ألمانيا وايطاليا وغيرها صعبة إلى حد كبير في السنوات والبطولات القادمة.

أما صحيفة "سبورت" الكتالونية المقربة من برشلونة، فقد احتلفت بطريقتها الخاصة بالواعد لامين يامال نجم برشلونة، وابن أكاديمية لاماسيا الكتالونية، وقالت عنه :"أصبح لامين يامال الأكثر تتويجاً بعدة أرقام قياسية في ببطولة أوروبا 2024 في ألمانيا".

وأضافت :"قادت المواهب الشابة التي خرجت من أكاديمية لا ماسيا التابعة لبرشلونة منتخباً إسبانيا أصبح أول منتخب يرفع كأس المسابقة الأوروبية الكبرى أربع مرات"

بعمر 17 عاما ويوم واحد، أصبح مهاجم برشلونة لامين يامال بضربة واحدة، أصغر لاعب يلعب في نهائي بطولة أوروبا، وأصغر لاعب يفوز بالبطولة متجاوزًا ريناتو سانشيز، الذي لعب في فرنسا 2016 وفاز بالمباراة النهائية بعمر 18 عامًا و328 يومًا. كما أصبح يامال أصغر صانع تمريرة حاسمة في المباراة النهائية.

هذه الأرقام القياسية الثلاثة هي تتويج لبطولة حطم فيها لامين يامال الأرقام القياسية بداية من كونه أصغر لاعب يتم إدراجه في قائمة اللاعبين الذين تم استدعاؤهم للمرحلة النهائية من بطولة أوروبا.

أرقام أخرى للمعجزة يامال

1- في أول ظهور له ضد كرواتيا في بداية البطولة، أصبح أصغر لاعب يلعب في نهائيات البطولة، متغلبا على البولندي كاسبر كوزلوفسكي، البالغ من العمر 16 عامًا و338 يومًا، والذي لعب في مباراة في دور المجموعات في بطولة أمم أوروبا 2020 ضد إسبانيا (1- 1) عمره 17 سنة و246 يومًا.

2- وفي نفس المباراة، أصبح يامال أصغر لاعب يقدم تمريرة حاسمة لداني كارفاخال ليحسم الفوز ضد الكروات (3-0).

3- وفي دور الـ16 ضد جورجيا (4-1)، أصبح أصغر لاعب يلعب في تصفيات كأس الأمم الأوروبية 2020، بعمر 16 عامًا و353 يومًا، متجاوزًا جود بيلينجهام الذي لعب في ربع نهائي يورو 2020 ضد أوكرانيا ( 4-0)، العمر 18 سنة و4 أيام.

4- وفي نصف النهائي أمام فرنسا (2-1) أصبح أصغر هداف في تاريخ البطولة، بعمر 16 عاما و362 يوما، متجاوزا السويسري يوهان فونلانثين الذي سجل في البرتغال 2002 في الهزيمة أمام فرنسا (3). -1) بعمر 18 سنة و141 يومًا.