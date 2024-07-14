إيلاف من برلين: كعادته يحرص ملك اسبانيا فيليب السادس على الاحتفال بكل انجاز رياضي لاسبانيا، خاصة أن بلاده تعد الأمة الرياضية الأفضل على المستوى الأوروبي في السنوات الأخيرة تحديداً، ليس في كرة القدم فحسب، بل في عالم الرياضة بشكل عام، والدليل ما حدث اليوم (الأحد)، فقد توج الشاب ألكاراس بلقب بطولةويمبلدون للتنس على حساب الأسطورة ديوكوفيتش، وانتزع منتخب اسبانيا لقب يورو 2024، وهي المرة الرابعة وهو رقم قياسي لاسبانيا.

وبعيداً عن التوهج الرياضي الاسباني في مختلف اللعبات، وفي واحدة من اللقطات الطريفة خلال فقرة تتويج المنتخب الإسباني ببطولة كأس أوروبا، خطفت الأميرة صوفيا ابنة الملك البالغة 17 عاماً، الأضواء بخجلها الذي أحرج ملك البلاد.

وبينما قام ملك إسبانيا فيليب السادس، بحمل الكأس "الثمينة"، ليحتفل مع اللاعبين باللقب، قرر إعطاء ابنته الأميرة صوفيا إنفانتا، فرصة لحمل الكأس قبل تسليمها للاعبين.

خجل الأميرة الصغيرة

وطلب الملك فيليب السادس من ابنته حمل الكأس، لكنها رفضت، أمام ملايين المتابعين على الشاشات، للحظة تتويج الأبطال.

وكرر فيليب بعدها منح الكأس مرة أخرى لصوفيا، لكنها استمرت برفض "لمس" الكأس أو حمله، بخجل مفرط، قبل أن يتجه الملك إلى اللاعبين ويمنحهم كأس البطولة للاحتفال.

واعتبر بعض المتابعين أن اللقطة تجسد خجل الأميرة المراهقة التي خشيت من إسقاط الكأس الكبيرة، بينما انتقد البعض رفض الأميرة لطلب الملك مرتين وأمام أنظار الملايين.

يذكر أن صوفيا إنفانتا هي الابنة الأصغر للملك فيليب السادس، وتبلغ من العمر 17 عاما.

وكان المنتخب الإسباني قد حقق لقب بطولة كأس أوروبا، مساء الأحد، في برلين، بعد انتصاره في نهائي مثير على إنجلترا بنتيجة 2-1.

وكان الملك فيليب السادس وابنته صوفيا من بين الحضور، إلى جوار ولي العهد البريطاني الأمير وليام وابنه الأمير جورج.