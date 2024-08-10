باريس: خرج الرباع القطري فارس إبراهيم باكراً السبت من منافسات رفع الأثقال لوزن 102 كلغ في أولمبياد باريس 2024، ليخفق بالدفاع عن اللقب الذي أحرزه في طوكيو قبل ثلاث سنوات.

اخفق ثلاث مرات في خطف 178 كلغ، فلم يتابع رفعة النتر وحلّ في المركز الأخير.

وكان إبراهيم، البالغ 26 عاماً، منح قطر أوّل ذهبية في تاريخ مشاركاتها في الأولمبياد، بحصده ذهبية وزن 96 كلغ في ألعاب طوكيو محققاً رقماً أولمبياً.

قال بعد خروجه المفاجئ لقناة بي إن سبورتس "اعتذر عن الأداء غير المنتظر بسبب إصابة في المرفق. للمرّة الأولى أشعر بهذه الإصابة".

تابع "لم نتمكن من احراز ميدالية، ليست النهاية، ساعود لأحقق شيئاً في لوس انجليس (2028)".

وحلّ البحريني ليسمان مونتانو سادساً بمجموع 392 كلغ (181 خطف و211 نتر)، فيما أحرز الذهبية الصيني هوانهوا ليو (406 كلغ) أمام الأوزبكي أكبر دجوراييف (404) وياوهيني تسيخانتسو من فريق الرياضيين الفرديين المحايدين (402 كلغ).

كما انسحب الليبي أحمد أبو زريبة من الوزن عينه بعد أن خطف 164 كلغ، قبل أن يفشل في محاولتين متتاليتين في 169 و170 كلغ.