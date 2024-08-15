نيويورك : وقع صندوق الاستثمارات العامة السعودي الخميس اتفاقية شراكة مع اتحاد أميركا الشمالية والوسطى والكاريبي لكرة القدم (كونكاكاف) قبل استضافة المنطقة كأس العالم 2026.

وتوفر الصفقة الدعم للمسابقات التي ينظمها كونكاكاف على صعيد المنتخبات والأندية للرجال، السيدات والشباب.

ويأتي ذلك في أعقاب استثمار صندوق الاستثمارت العامة السعودي في مجالات أخرى لكرة القدم العالمية، كرة المضرب ودعم دوري "ليف غولف" المنافس لجولة "بي جي إيه" وجولة "دي بي" العالمية في الغولف.

وفي بيان للإعلان عن الخطوة، قال الطرفان إن الهدف من الصفقة هو تحفيز النمو في الرياضة في جميع اتحادات كونكاكاف البالغ عددها 41 اتحاداً.

وستشارك الولايات المتحدة الأميركية والمكسيك وكندا في استضافة كأس العالم 2026.

وقال محمد الصياد مدير إدارة الهوية المؤسسية في صندوق الاستثمارات العامة، "يسعدنا أن نتشارك مع كونكاكاف مع دخوله في فترة مثيرة".

وقال الاتحاد القاري إن الاستثمار الذي لم يُحدد بالتفصيل، سيدعم زيادة عدد البطولات الرسمية للشباب في الأعوام المقبلة.

وقال رئيس كونكاكاف ونائب رئيس "فيفا" الكندي فيكتور مونتالياني "يسعدنا جداً الإعلان عن هذه الشراكة الاستراتيجية الجديدة التي ستدعم الاتحاد في تطوير جميع مستويات كرة القدم في منطقتنا".

وأضاف "يتزايد الاهتمام بهذه الرياضة بسرعة في اتحادنا، وسيصل إلى آفاق جديدة مع إقامة منافسات كونكاكاف الكبرى على مدار العامين المقبلين ونقترب أكثر من أكبر بطولة كأس عالم على الإطلاق والتي ستقام في منطقتنا عام 2026".

وتضخّ المملكة الخليجية الثرية ملايين الدولارات لتنظيم فعاليات رياضية عالمية، لتُغيّر صورتها المحافظة في العالم بسبب سجلّها في حقوق الإنسان.