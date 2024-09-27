مدريد : ينتظر ريال مدريد حامل اللقب امتحانا عجز عن إكماله حتى الموسم الماضي عندما أظهر هيمنة كاملة في مختلف المسابقات، عندما يحل على غريمه المحلي ومضيفه أتلتيكو مدريد الأحد في قمة المرحلة الثامنة من الدوري الإسباني لكرة القدم.

وجاءت الخسارتان الوحيدتان اللتان تلقاهما الفريق الملكي الموسم الماضي على يد فريق المدرب الأرجنتيني دييغو سيميوني نفسه في إشارة واضحة لما هو منتظر الأحد.

ويُعد "روخيبلانكوس" آخر فريق نجح في هزيمة الميرينغي في "لا ليغا"، قبل عام، لكن فريق المدرب الإيطالي كارلو أنشيلوتي بقي دون هزيمة في 39 مباراة تواليا مذاك الحين.

وعاد أتلتيكو لإقصاء جاره المدريدي عن كأس إسبانيا في كانون الثاني/يناير من دور الـ16 في كأس الملك، وهي كانت الخسارة الوحيدة للريال في عام 2024 حتى اللحظة.

لكنّ العملاق المدريدي صاحب الرقم القياسي بعدد ألقاب دوري أبطال أوروبا بـ 15 لقبا كان آخرها الموسم الماضي سيكون عليه خوض التحدي من دون نجمه الفرنسي كيليان مبابي، بسبب إصابة في الفخذ تعرّض لها في منتصف الأسبوع خلال الفوز على ألافيس، لكنّ ذلك لن يضعه نظريا في مأزق هجومي في ظل وجود وفرة في الخيارات الهجومية الرنانة.

ويقدّم النجم البرازيلي فينيسيوس جونيور المرشح لجائزة الكرة الذهبية والذي غالبا ما يتعرّض لإساءات عنصرية من جماهير أتلتيكو، أفضل مستوياته في الفترة الأخيرة، كما قد يُمنح الإنكليزي جود بيلينغهام مسؤوليات أكثر هجومية.

كما يُعد البرازيلي إندريك (18 عاما) أحد خيارات أنشيلوتي في الهجوم، لا سيما بعد أن لفت الفتى البرازيلي اليافع الأنظار كلما دفع به المدرب الإيطالي من دكة البدلاء.

خيارٌ آخر قد يستخدمه أنشيلوتي هو في إشراك النجم الكرواتي المخضرم لوكا مودريتش في خط الوسط ليعود الى تشكيلة 4 4 2 عوضا عن خطة 4 3 3 بهدف التقليل من خطر أتلتيكو.

وقال أنشيلوتي هذا الأسبوع "نحن في تحسن مستمر وهذا الأمر يناسبنا لأنّ البرنامج متطلب جدا".

وتابع الـ"ميستر": "لقد عدنا على نحو جيد بعد العطلة الأخيرة ونريد أن نواصل بالمنوال نفسه في مباراة الأحد والتي ستكون قوية جدا".

يتخلف ريال مدريد بفارق أربع نقاط عن غريمه التقليدي برشلونة صاحب الصدارة وقد يزداد الفارق الى سبع قبل موعد الدربي، إذ يواجه فريق المدرب الألماني هانزي فليك أوساسونا السبت.

من جهته، يدخل أتلتيكو الى موقعة "ميتروبوليتانو" متأخرا بنقطتين عن جاره المدريدي بعد أن حقق فوزا متأخرا على حساب سلتا فيغو 1 0 بفضل هدف متأخر للأرجنتيني خوليان ألفاريس في الدقيقة التسعين.

وقال ألفاريس "(الدربي) مباراة مهمة جدا...يجب أن نستعد وأن نفكر جيدا حيال هذه المباراة التي ستكون مهمة لما هو آتٍ، وللموسم".

وقد يشارك المهاجم الأرجنتيني أساسيا بعد أن خاض المباراة الأخيرة قادما من دكة البدلاء ضد سلتا، حيث يستخدم سيميوني، ألفاريس، في أكثر من دور الى حدّ الآن.

وقال المدرب "إنه لاعب متنوع، يستطيع اللعب في الأمام، ويستطيع في خط الوسط، يعطينا العديد من الخيارات".

لاعب تحت المجهر: أيمار أوروس

يعد لاعب وسط أوساسونا أيمار أوروس أكبر آمال فريقه في المواجهة الضروس أمام برشلونة صاحب العلامة الكاملة (7 انتصارات من 7 مباريات)، عندما يزور البلاوغرانا ملعب "أل سادار" السبت.

ويشكّل أوروس (22 عاما) تهديدا صريحا على المرمى الى جانب المهاجم الكرواتي أنتي بوديمير وقدرته على منح الزخم لخط وسط فريقه.

إحصائيات بارزة

14 قام لاعب ريال مدريد الفرنسي أوريليان تشواميني بأكبر عدد من الاعتراضات في الدوري.

21 نال جناح برشلونة الشاب لامين جمال أكبر عدد من الأخطاء في الدوري.