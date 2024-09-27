طوكيو : أقصى البريطاني جاك درايبر الذي بلغ نصف نهائي بطولة الولايات المتحدة المفتوحة، البولندي هوبرت هوركاتش المصنّف الثاني 6 4 و6 4 ليبلغ الدور ربع النهائي من دورة طوكيو اليابانية في كرة المضرب (500 نقطة) الجمعة.

وأصبح درايبر (22 عاما) في وقت سابق من هذا الشهر أول لاعب بريطاني يبلغ المربع الذهبي في فلاشينغ ميدوز منذ أن فاز أندي موراي باللقب قبل 12 عاما، لكنه سقط قبل عتبة النهائي أمام الإيطالي يانيك سينر الذي توّج باللقب.

وتابع درايبر تألقه في طوكيو وتغلب على هوركاتش في لقاء دام ساعة و24 دقيقة ليضرب موعدا في دور الثمانية مع الفائز بين الأميركي براندون ناكاشيما والفرنسي أوغو أومبير.

وشهدت الدورة خروج العديد من المصنفين البارزين أمثال الأميركي تايلور فريتس، النروجي كاسبر رود الثالث، اليوناني ستيفانوس تسيتسيباس الرابع والأميركي فرانسيس تيافو السابع من الدور الأول.

والمفارقة أنّ درايبر الـ 20 عالميا ليس مصنفا في طوكيو إذ عانى من إصابات متعددة في كتفه وكان مصنفا خارج المراكز المئة عندما شارك في بطولة اليابان المفتوحة العام الماضي.