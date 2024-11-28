ميامي : أعلن نادي إنتر ميامي المنافس في الدوري الأميركي لكرة القدم الأربعاء تمديد عقد مهاجمه الدولي الأوروغوياني السابق لويس سواريس لمدة عام واحد.

وسجل المهاجم السابق لأياكس الهولندي وليفربول الانكليزي وبرشلونة الاسباني 25 هدفًا في جميع المسابقات منذ انضمامه إلى النادي قبل بداية الموسم، بينها 20 هدفًا خلال الموسم العادي.

وقال سواريس البالغ من العمر 37 عامًا في بيان للنادي "أنا سعيد جدًا، ومتحمس جدًا للاستمرار لعام آخر ولأكون قادرًا على الاستمتاع بهؤلاء المشجعين الذين هم مثل العائلة بالنسبة لنا. نشعر بأننا مرتبطون جدًا بهم، وآمل أن نتمكن من منحهم المزيد من الفرح في العام المقبل".

وفاز إنتر ميامي بدرع المشجعين هذا العام، وهي الكأس التي تُمنح سنويًا للفريق الحاصل على أكبر عدد من النقاط خلال الموسم العادي للدوري الأميركي، لكنه خرج من الدور الأول للأدوار الإقصائية (بلاي أوف) على يد أتلانتا يونايتد.

وأدى الخروج المبكر الى استقالة المدرب الأرجنتيني خيراردو "تاتا" مارتينو وتم تعيين مواطنه وزميل سواريس السابق في النادي الكاتالوني خافيير ماسكيرانو (40 عاما) خلفا له الثلاثاء.

وأعلن سواريس في أيلول/سبتمبر الماضي اعتزاله اللعب الدولي بعد أن سجل 69 هدفا في 143 مباراة مع منتخب بلاده.