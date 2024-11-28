لندن : يتجه ليستر سيتي لتعيين الهولندي رود فان نيستلروي مدربا له، بحسب ما أفادت العديد من وسائل الإعلام البريطانية الأربعاء.

وغادر فان نيستلروي قبل قبل أسبوعين منصبه في مانشستر يونايتد بعد تجربة قصيرة كمدرب موقت خلفا لمواطنه إريك تن هاغ الذي عمل معه أساسا كمساعد مدرب.

وأقال ليستر المدرب ستيف كوبر الاحد بعد إشرافه عليه لـ 12 مباراة، حيث يحتل الفريق المركز السادس عشر في ترتيب الدوري الممتاز بفارق نقطة واحدة عن منطقة الهبوط.

وجاء انتصاران من اصل ثلاثة حققها فان نيستلروي في المباريات الأربع التي أشرف فيها على يونايتد خلال الشهر الماضي على حساب ليستر نفسه في كأس الرابطة والدوري.

ويملك المهاجم الهولندي السابق والبالغ 48 عاما تجربة تدريبية سابقة من خلال إشرافه على بي أس في أيندهوفن خلال موسم 2022 2023.

وذكرت شبكة "سكاي سبورتس" أن تعيين فان نيستلروي قد يحدث في وقت قريب جدا ما يجعله حاضرا لقيادة ليستر في مباراته المقبلة امام مضيفه برنتفورد السبت.