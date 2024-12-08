لوس انجليس (الولايات المتحدة) : سقط دنفر ناغتس امام واشنطن ويزاردز 113 122 على الرغم من تألق نجمه الصربي نيكولا يوكيتش بتسجيله 56 نقطة ضمن دوري كرة السلة الاميركي للمحترفين.

ووضع ويزاردز حدا لسلسلة من 16 خسارة تواليا له حيث يعود آخر انتصار له الى 30 تشرين الاول/اكتوبر.

في المقابل، حطم يوكيتش أفضل لاعب في الدوري الاميركي 3 مرات، رقمه القياسي الشخصي في عدد النقاط علما بان رقمه السابق كان 53 نقطة سجله في المباراة الرابعة من الدور نصف النهائي من البلاي أوف للمنطقة الغربية في سلة فينيكس صنز عام 2023، كما سجل 50 نقطة ايضا في الموسم المنتظم في سلة ساكرامنتو كينغز عام 2021.

ونجح يوكيتش ايضا في 16 متابعة و8 تمريرات حاسمة. في المقابل، تألق جوردان بول في صفوف ويزاردز بتسجيله 39 نقطة، واضاف زميلاه جاستن شامباين والليتواني جوناس فالانسيوناس 23 و20 نقطة تواليا.

خاض ناغتس المباراة في غياب بعض لاعبيه الأساسيين أمثال أرون غوردون وجمال موراي.

حسم واشنطن الربع الاول 36 29 وتقدم في نهاية الشوط الأول 69 57.

وفرض يوكيتش نفسه نجما للربع الثالث بتسجيله 23 نقطة ليقلص فريقه الفارق الى 6 نقاط لكن ويزاردز نجح في كبح جماح منافسه في مطلع الربع الأخير ليخرج فائزا.

في المقابل، سجل ايفان موبلي رقما قياسيا شخصيا مع 41 نقطة ليقود كليفلاند كافالييرز الى فوز مريح على شارلوت هورنتس 116 102.

ضرب موبلي بقوة في الشوط الاول بتسجيله 23 نقطة بينها خمس رميات ثلاثية من 6 محاولات ليتقدم فريقه 63 52.

واضاف كل دونوفان ميتشل وداريوس غارلاند 18 نقطة ليحقق كليفلاند متصدر المنطقة الشرقية فوزه الحادي والعشرين مقابل 3 هزائم.

وتألق جا مورانت في صفوف ممفيس غريزليز ليقود فريقه الى الفوز على بوسطن سلتيكس حامل اللقب الموسم الماضي 127 121 بتسجيله 32 نقطة مع 9 متابعات ومثلها تمريرات حاسمة.

واضاف جارن جاكسون 27 نقطة مع 9 متابعات للفائز، في المقابل، كان جرو هوليداي أفضل مسجل في صفوف سلتيكس مع 23 نقطة واضاف كل من جايلين براون وبايتون بريتشارد 22 نقطة.

تقدم بوسطن للمرة الأولى في المباراة مطلع الربع الاخير 97 94 لكن ممفيس سرعان ما استعاد زمام المبادرة ليخرج فائزا بفارق 6 نقاط.

وتابع السلوفيني لوكا دونتشيتش تألقه فحقق ثاني "تريبل دبل" تواليا بتسجيله 30 نقطة مع 13 متابعة و11 تمريرة حاسمة ليقود فريقه دالاس مافريكس الى الفوز على تورونتو رابتورز 125 118 محققا فوزه السابع تواليا.

وساهم ايضا بالفوز كايري ايرفينغ مع 29 نقطة وكلاي طومسون 20.

وتغلب ديترويت بيستونز على نيويورك نيكس 120 11 بفضل "تريبل دبل" لكايد كانينغهام مع 29 نقطة و15 متابعة و10 تمريرات حاسمة.