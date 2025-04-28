نيويورك : توفي ريتشارد "ديك" بارنيت نجم نيويورك نيكس السابق المتوّج معه بلقب دوري كرة السلة الأميركي للمحترفين (أن بي ايه) مرتين عن عمر ناهز الـ 88 عاما، وفقا لما أعلن فريقه السابق الأحد.

وتألق بارنيت، المولود في إنديانا في الثاني من تشرين الأول/أكتوبر 1936، في دوري الجامعات حيث قاد جامعة ولاية تينيسي الزراعية والصناعية، والتي باتت الآن جامعة ولاية تينيسي، للفوز بثلاثة ألقاب وطنية تواليا بين عامي 1957 و1959. كانت أول جامعة/كلية سوداء في التاريخ تفوز بلقب وطني في كرة السلة.

دافع عن قميص لوس أنجليس ليكرز (1962 1965)، وانضم إلى نيكس في عام 1965 ولعب معه 9 مواسم قاده خلالها لاحراز لقب "أن بي آيه" عامي 1970 و1973. يحتل المركز التاسع كأفضل مسجل في تاريخ الفريق مع معدل 15.6 نقطة كمعدل في المباراة الواحدة.

أفاد نيكس في بيان مشيدا بخصال بارنيت بعدما كان سحب قميصه الرقم 12 من التداول في عام 1990 "جسّد بارنيت روح نيويورك نيكس بشكل مثالي، داخل الملعب وخارجه".

وأضاف "لقد ترك أثرا إيجابيا على كل من تعامل معه، وهذا النادي محظوظ للغاية لوجوده كجزء لا يتجزأ من تاريخه".

وفي وقت لم يعلن نيكس عن سبب الوفاة، ذكرت صحيفة نيويورك تايمز أن بارنيت توفي نهاية الأسبوع في دار رعاية للمسنين في فلوريدا.

وانضم بارنيت الذي سجل 15358 ألف نقطة في الدوري، إلى قاعة مشاهير كرة السلة في تشرين الأول/أكتوبر 2024.