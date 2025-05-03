الرياض (السعودية) : أقال نادي الهلال السعودي مدربه البرتغالي جورجي جيزوس بسبب سوء النتائج محليا وقاريا، آخرها خروجه من نصف نهائي دوري أبطال آسيا للنخبة في كرة القدم أمام مواطنه الأهلي.

وقال الهلال في بيان متأخر ليل الجمعة السبت عبر حسابه على منصة إكس "اتفق مجلس إدارة شركة نادي الهلال مع مدير الجهاز الفني للفريق الأول جورجي جيزوس على إنهاء العلاقة التعاقدية التي تربطهما، مثمنا المجلس الجهود التي بذلها الجهاز الفني كافة منذ الموسم الماضي".

وتابع البيان "قرر المجلس تكليف المدرب محمد الشلهوب لقيادة الدفة الفنية للفريق الأول لكرة القدم في منافسات الدوري".

والشلهوب (45 عاما) خريج مدرسة الهلال، بدأ مسيرته في صفوفه عام 1998 وتدرج في فئاته حتى أصبح قائد الفريق الأول، وحقق معه 33 لقبا (رقم قياسي سعودي). اختاره جيزوس في تموز/يوليو 2023 مساعدا في الجهاز الفني، بعد عودته لتدريب الهلال في ولايته الثانية.

وتبدو حظوظ الهلال صعبة أيضا في الدفاع عن لقبه في الدوري السعودي، حيث يتخلف بفارق 6 نقاط عن اتحاد جدة المتصدر قبل خمس مراحل على نهاية منافسات الدوري، كما ودع منافسات كأس الملك.

وفي دوري أبطال آسيا، قدم "الزعيم" مستويات جيدة في مرحلة الدوري (فاز سبع مرات وتعادل مرة) ضمن منطقة الغرب التي تصدرها بفارق الأهداف عن الأهلي، لكنه تلقى في دور الـ16 خسارته الأولى تاريخيا أمام باختاكور الأوزبكي 0 1، قبل أن ينتفض إيابا بفوز كبير 4 0.

حقق حامل اللقب القاري أربع مرات قياسية فوزا كاسحا على غوانغجو الكوري الجنوبي 7 0 ليتأهل للمرة السادسة إلى نصف النهائي منذ 2014، قبل أن يلحق به الأهلي خسارة موجعة 3 1 في جدة الثلاثاء.

وذكرت صحيفة الرياضية السعودية أن جيزوس سيحصل على تعويض بقيمة "1.8 مليون يورو مقابل الشهرين المتبقيين من مدته التعاقدية" حتى 30 حزيران/يونيو، مشيرة إلى أن "راتب جيزوس السنوي يصل إلى 15 مليون يورو، تسلم أربعة منها بالفعل في صورة دفعتين مقدمتين الصيف الماضي، فيما يتوزع الباقي على أشهر العقد بواقع 916.6 ألف يورو شهريا".

استحقاق مونديال الأندية

وبعد إقالة جيزوس، سيحاول الهلال تعويض موسمه في كأس العالم للأندية الصيف المقبل في الولايات المتحدة الأميركية، حيث وقع بمجموعة تضم ريال مدريد الإسباني، باتشوكا المكسيكي وريد بول سالزبورغ النمسوي.

قاد جيزوس (70 عاما) الهلال في فترة أولى أحرز خلالها لقب الكأس السوبر السعودية في 2018، وفي فترته الثانية، توج بلقب الدوري وكأس الملك والسوبر السعودي في 2024.

يملك المدرب المحنك تاريخا حافلا في البرتغال، حيث قاد بنفيكا إلى لقب الدوري ثلاث مرات بين 2010 و2015 ووصافة الدوري الأوروبي (يوروبا ليغ) مرتين في 2013 و2014.

وكما قاد فلامنغو إلى لقب الدوري البرازيلي في 2019 وكأس ليبرتادوريس في العام عينه ووصافة مونديال الأندية، وفنربهتشه إلى لقب كأس تركيا في 2023.