برشلونة : حقق سائق ماكلارين الاسترالي أوسكار بياستري متصدر الترتيب أسرع توقيت خلال فترة التجارب التأهيلية لسباق جائزة إسبانيا الكبرى السبت، ضمن الجولة التاسعة من بطولة العالم للفورمولا واحد.

وسجل بياستري على حلبة كاتالونيا في مونتميلو بالقرب من برشلونة وقتا قدره 1.11.546 دقيقة، متقدما بفارق 0.209 ثانية عن زميله ووصيفه في الترتيب البريطاني لاندو نوريس، فيما حلّ سائق ريد بول الهولندي ماكس فيرستابن، بطل العالم في الأعوام الأربعة الماضية، ثالثا متأخرا بفارق 0.302 ثانية.

وهي المرة الرابعة يحقق فيها بياستري قطب الانطلاق الاول في مسيرته وجميعها هذا العام بعد الصين والبحرين وإيميليا رومانيا في ايطاليا، والثنائية الثانية لفريقه ماكلارين هذا العام بعد سباق أستراليا باكورة جولات البطولة حين تفوق نوريس على زميله الأسترالي.

وكان ماكلارين هيمن على الفترات الثلاث للتجارب الحرة الجمعة والسبت في ظل طقس مشمس ودرجات حرارة وصلت إلى 30 درجة مئوية.