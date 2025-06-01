باريس : أُقصيت الإيطالية جازمين باوليني المصنفة رابعة عالميا ووصيفة النسخة الماضية من ثمن نهائي بطولة رولان غاروس، ثانية البطولات الأربع الكبرى في كرة المضرب، بعد خسارتها أمام الأوكرانية إيلينا سفيتولينا الرابعة عشرة 6 4 و6 7 (8/6) و1 6 السبت.

وستلعب سفيتولينا (30 عاما) مع حاملة اللقب ثلاث مرات البولندية إيغا شفيونتيك أو بطلة ويمبلدون السابقة الكازخستانية إيلينا ريباكينا في ربع النهائي.

ولم يسبق لسفيتولينا أن تجاوزت ربع النهائي من بطولة رولان غاروس، حيث توقفت في هذا الدور أربع مرات منذ أول مشاركة لها في باريس قبل 12 عاما.

قالت بعد المباراة "لا زلت لا أصدّق أن المباراة انتهت لصالحي".

وأضافت "كانت مباراة صعبة حقا، جازمين لعبت بطريقة جيدة جدا. كانت صعبة جدا بالنسبة لي لكنني سعيدة للغاية بأني تمكنت من القتال حتى الكرة الأخيرة".

وخسرت باوليني التي دخلت البطولة الفرنسية بعد فوزها بلقب دورة روما في أيار/مايو، أمام سفيتولينا للمباراة الثانية تواليا، وفي بطولة كبرى أيضا، بعد خسارتها أمام في أستراليا، أولى بطولات الغراند سلام.

وبدأت باوليني بقوة في المجموعة الأولى وكسرت إرسال منافستها الأول متقدمة 3 0، لكنها خسرت إرسالها الثالث ثم ردّت بالمثل في الشوط السادس، قبل أن تخسر إرسالا جديدا. مع ذلك، حسمت المجموعة بصعوبة لدى كسرها إرسال الأوكرانية في الشوط العاشر.

وبدا أن الإيطالية في طريقها إلى الحسم حين تقدمت 3 1 بكسر إرسال منافستها ثم 4 1 و4 2 وصولا إلى خسارة إرسالها في الشوط السابع. وعلى الرغم من ذلك، ردّت بشوط كسر إرسال، إلا أنها سرعان ما خسرت إرسالها وصولا إلى شوط فاصل حسمته سفيتولينا.

واستسلمت باوليني في المجموعة الثالثة الحاسمة، فخسرت جميع أشواط إرسالها مقابل خسارة منافستها لشوط إرسال واحد، حاسمة المباراة في ساعتين و27 دقيقة.

ولدى الرجال، بلغ الأميركي تومي بول الثاني عشر ربع النهائي بتغلبه على الأسترالي أليكسي بوبيرين (25) بثلاث مجموعات بنفس النتيجة 6 3.

وهذه المرة الثانية تواليا التي يبلغ فيها بول (28 عاما) ربع النهائي في البطولة الفرنسية.