اوكلاهوما (الولايات المتحدة) : أبدى نجم إنديانا بايسرز تايريز هاليبورتون سعادته للحصول على فرصة الفوز بلقب دوري كرة السلة الأميركي للمحترفين (أن بي أيه) على حساب "أفضل فريق" أوكلاهوما سيتي ثاندر ونجمه الكندي شاي غلجيوس ألكسندر، وفق ما أفاد الأربعاء عشية المواجهة الأولى بين الفريقين في سلسلة الدور النهائي.

وقال هاليبورتون عشية المباراة الأولى من أصل سبع ممكنة "إنهم فريق رائع"، في حديث عن ثاندر الذي أنهى الموسم المنتظم كأفضل فريق بتحقيقه 68 انتصارا بقيادة أفضل لاعب وأفضل مسجل غلجيوس ألكسندر، مضيفا "إنهم تاريخيا (هذا الموسم) رائعون على جانبي الملعب (هجوما ودفاعا). يملكون أفضل لاعب في الدوري. ما أعنيه هو أن هناك العديد من الأسباب التي تجعلهم رائعين في ما يفعلونه، ولماذا هم فريق رائع".

وتابع "إذا فزنا بالبطولة، فلا أريد الفوز بأي طريقة أخرى... تريد أن تتجاوز أفضل فريق، أفضل تحد. هذا أفضل فريق في الدوري. كان أفضل فريق في الدوري طوال العام... لا توجد طرق مختصرة للفوز على هذا الفريق".

وحصل ثاندر على راحة لمدة ثمانية أيام منذ حسمه سلسلة نهائي المنطقة الغربية على حساب مينيسوتا تمبروولفز في خمس مباريات، فيما انتظر بايسرز الذي أقصى أفضل فريق في الشرق كليفلاند كافالييرز خلال نصف النهائي، حتى السبت لإنهاء سلسلته مع نيويورك نيكس 4 2 بعدما فوت عليه فرصة الفوز بالمباراة الخامسة.

وأقر هاليبورتون الثلاثاء أنه "لن يرشحنا أي خبير أو محلل للفوز. لا بأس. هكذا نفضل الأمور. سيكون الأمر ممتعا جدا".

إلى جانب حصوله على فترة راحة واستعداد أقل من ثاندر، اضطر بايسرز إلى التعامل مع تأخر في رحلته إلى أوكلاهوما سيتي الثلاثاء بعدما تسببت عاصفة في تحويلها إلى تولسا.

وقال هاليبورتون "نمت طوال الرحلة، وهو أمر لا أفعله عادة. هبطنا، وكنت مستعدا للنهوض ثم قالوا إننا في تولسا".