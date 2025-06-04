ميونيخ (ألمانيا) : قاد المخضرم كريستيانو رونالدو منتخب بلاده البرتغال، بطلة النسخة الأولى عام 2019، إلى فك نحس مضيفته ألمانيا عندما قلب الطاولة عليها بفوز 2 1 الأربعاء في ميونيخ في نصف نهائي النسخة الرابعة من دوري الأمم الأوروبية لكرة القدم، حاجزة مقعدها في النهائي للمرة الثانية في تاريخها.

وتقدّمت ألمانيا بهدف صانع العاب باير ليفركوز فلوريان فيرتس (48)، وردت البرتغال عبر البديل جناح يوفنتوس الايطالي فرانسيسكو كونسيساو (63) قبل أن يضيف قائد النصر السعودي رونالدو الثاني (68)، وضربت موعدا الأحد المقبل في ميونيخ أيضا مع الفائز من مباراة فرنسا بطلة النسخة الثانية 2021، وإسبانيا بطلة النسخة الاخيرة العام الماضي، حيث يلتقيان الخميس في شتوتغارت.

وسجل رونالدو هدفه الـ937 في مسيرته مع الأندية والمنتخب والـ137 على الصعيد الدولي.

وحققت البرتغال فوزها الأول على ألمانيا منذ عام 2000، حيث خسرت أمامها المباريات الخمس الأخيرة، كما أنه الفوز الأول للبرتغال على غريمتها على أرضها منذ عام 1985 (1 0 في تصفيات كأس العالم).

ويأمل "سيليساو أوروبا" التتويج باللقب للمرة الثانية بعدما فعلتها في النسخة الأولى عام 2019 في بلادها إثر الفوز على هولندا 1 0 في المباراة النهائية.

وتأجلت المباراة لعشر دقائق بسبب "الظروف الجوية السيئة" بعدما اجتاحت عاصفة شمال ميونيخ وضربت الأمطار الغزيرة الملعب، في حين غطت حبات البَرَد الأرضية كالسجاد.

ومنح مدرب ألمانيا يوليان ناغلسمان القائد يوزوا كيميش مباراته الدولية المئة، فأصبح اللاعب الرابع عشر الذي يصل إلى هذه المحطة الرمزية، لكنه الأول من بينهم لا يملك لقب كأس العالم في جعبته.

وباشر رونالدو في التهديد للبرتغال لكن تسديدته الزاحفة من داخل منطقة الجزاء كانت ضعيفة والتقطتها حارس المرمى مارك أندريه تير شتيغن (7).

ولاحت أمام نيك فولتيماده فرصة خطيرة لافتتاح التسجيل لألمانيا حين وصلته تمريرة ألكسندر بافلوفيتش الذي لعب الكرة وسقط على الأرض وسط تسمّر لاعبي البرتغال رفضا لاحتساب ركلة جزاء في الوقت الذي تقدم فيه مهاجم شتوتغارت وسدد الكرة لكن الحارس ديوغو كوشتا تصدى لها (18).

وأنقذ كوشتا منتخب بلاده مجددا حين تصدى لتسديدة ليون غوريتسكا غير المراقب وأبعد كرته إلى ركنية (21).

في الشوط الثاني، لم يتأخر الألمان في ترجمة فرصهم إلى هدف أول عبر فيرتس برأسية من مسافة قريبة إثر تمريرة من كيميش (48).

وهو الهدف الأول لفيرتس بالرأس بعد 1579 يوما، والثاني فقط بهذه الطريقة في مسيرته الاحترافية بعدما سجل الأول ضمن منافسات الدوري الألماني في شباط/فبراير 2021، وفقا لشبكة "أوبتا" للإحصاءات، علما أن رصيد مهاجم باير ليفركوزن أكثر من 60 هدف.

وردّ برونو فرنانديش بتسديدة مقوّصة جميلة من على مشارف المنطقة مرّت إلى جانب القائم الأيسر للمرمى (57).

ودفع المدرب الاسباني للبرتغالي روبرتو مارتينيس بالثلاثي كونسيساو وفيتينيا وسيميدو مكان روبن نيفيش وترينكاو وجواو نيفيش (58)، ونجح الأول في إدراك التعادل بعد خمس دقائق من دخوله بمجهود فردي رائع حين انطلق من الجهة اليمنى من دون مضايقة ومسددا كرة رائعة من خارج المنطقة إلى الزاوية اليمنى البعيدة لحارس مرمى برشلونة الاسباني تير شتيغن (63).

وبعد تبادل للكرة بين فرنانديش ونونو منديش، توغل الأخير داخل المنطقة ولعب تمريرة عرضية زاحفة إلى رونالدو غير المراقب فلم يتأخّر في إيداع الكرة بالشباك الخالية (68).

وكاد كونسياسو يُوجه الصربة القاضية للالمان بتسديدة خطيرة من داخل المنطقة لكنها مرت إلى جانب القائم الأيمن (82).

وكان البديل كريم أدييمي قاب قوسين او أدنى من معاقبة كونسيساو على الفرصة المهدرة حين سدد كرة ارتدت من القائم الأيسر (83).