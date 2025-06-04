لندن : تفوق تشلسي على منافسيه في الدوري الإنكليزي الممتاز لكرة القدم وحسم الأربعاء صفقة مهاجم إيبسويتش تاون ليام ديلاب مقابل 30 مليون جنيه استرليني (41 مليون دولار).

وسجل ديلاب، البالغ من العمر 22 عاما، 12 هدفا في الدوري خلال موسمه الوحيد مع إيبسويتش تاون، لكنه لم يمنعه من العودة فورا إلى دوري المستوى الثاني "تشامبيونشيب".

وورد أن مانشستر يونايتد وإيفرتون أبديا استعدادهما لدفع الشرط الجزائي في عقد لاعب منتخب إنكلترا تحت 21 عاما، لكن تشلسي فاز بسباق التعاقد مع مهاجم مانشستر سيتي السابق (2020 2024)، معززا خياراته الهجومية قبل كأس العالم للأندية في الولايات المتحدة التي ستبدأ منتصف الشهر الحالي.

وقال ديلاب الذي وقّع عقدا لمدة ست سنوات، في بيان صادر عن تشلسي "أتفهم مكانة هذا النادي، وأرى المسار الذي يسلكه مع هؤلاء اللاعبين والمدرب".

وأضاف "سيكون مكانا رائعا للتطور، وآمل أن أحقق إنجازات مذهلة هنا وأساعد النادي على الفوز بالمزيد من الألقاب".

وأنهى تشلسي الموسم في المركز الرابع وسيعود إلى المشاركة في مسابقة دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل بعد غياب دام عامين.

وتوج تشلسي الأربعاء الماضي بأول لقب في موسمه الأول بقيادة مدربه الإيطالي إينتسو ماريسكا عندما تغلب على ريال بيتيس الإسباني 4 1 في مدينة فروكلاف البولندية في المباراة النهائية لمسابقة كونفرنس ليغ.

وكان تشلسي منافسا قويا لليفربول على اللقب في منتصف كانون الأول/ديسمبر، قبل أن يواجه فترة صعبة.

أنهى الموسم بقوة، وضمِن مركزا بين الخمسة الأوائل في المرحلة الثامنة والثلاثين الأخيرة، لكنه عانى من غياب قلب هجوم حاسم في صفوفه.

سجل المهاجم الدولي السنغالي نيكولاس جاكسون 10 أهداف فقط في 30 مباراة في الدوري، بينما يبدو أن المهاجم الدولي الفرنسي كريستوفر نكونكو أصبح قريبا من مغادرة النادي بعد موسمين مخيبين للآمال.

وبدأ ديلاب، نجل لاعب خط وسط ستوك سيتي السابق روري ديلاب، مسيرته الكروية في مانشستر سيتي، لكنه واجه صعوبة في فرض نفسه في تشكيلة المدرب الاسباني بيب غوارديولا.

لعب على سبيل الاعارة مع ستوك سيتي وبريستون وهال سيتي في تشامبيونشيب، قبل الانتقال الى إيبسويتش تاون في صفقة بلغت قيمتها 20 مليون جنيه استرليني بعد صعوده إلى الدوري الممتاز قبل عام.

وكان ديلاب أحد قصص النجاح القليلة لفريق تراكتور بويز خلال موسم صعب، حيث هبط الفريق إلى المستوى الثاني بعدما انهى الموسم في المركز التاسع عشر قبل الاخير برصيد 22 نقطة فقط.

وجاء التعاقد مع ديلاب بعد يومين من ضم لاعب الوسط البرتغالي داريو إيسوغو من سبورتينغ البرتغالي مقابل 25 مليون دولار.